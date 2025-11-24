GOSTI IZ GRAČANICE: Zrenjanin jača zajedništvo severa i juga Srbije

Tokom posete, posebno je istaknut značaj sportskog druženja i saradnje među klubovima, uz naglasak da ovakvi susreti doprinose jačanju zajedništva i razmeni iskustava.

- Zahvalni smo našim domaćinima na srdačnom gostoprimstvu, opuštena i bratska atmosfera tokom dvodnevnog druženja, najlepša je potvrda dugogodišnjih dobrih odnosa i želje za daljom sportskom saradnjom - istakao je Strahinja Aritonović, direktor za sport i onladinu u Gračanici i član delegacije koja je boravila u Banatu.

Osim fudbalske utakmice u Česteregu, gosti sa Kosova, obišli su Muzej u Zrenjaninu, Kristalnu dvoranu i stadion u Karađorđevom parku, kao i Sportski centar Bambi, Zorana Bambija Tošića, družili se sa Amirom Teljigovićem, legendom FK Proleter.