GOSTI IZ GRAČANICE: Zrenjanin jača zajedništvo severa i juga Srbije
Delegacija iz Gračanice, članovi rukovodstva i fudbaleri istoimenog kluba, dva dana bili su gosti grada Zrenjanin, a odigrali su prijateljsku fudbalsku utakmicu sa ekipom Napredak u obližnjem mestu Čestereg.
Preporučujemo
ŠTA SE DEŠAVA U KOŠARKAŠKOM SAVEZU SRBIJE? Stigla i inspekcija...
24. 11. 2025. u 21:50
RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"
MANČČESTER junajted i Everton zatvaraju 12. kolo Premijer lige u meču u kojem Ruben Amorim traži nastavak uzleta „crvenih đavola“, dok Dejvid Mojes i njegove "karamele" jure retku pobedu na „Old Trafordu“ (21.00).
24. 11. 2025. u 13:54
VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...
Najnovije vesti iz Rusije ne tiču se ovoga puta rata u Ukrajini, međunarodnih sankcija ili pregovora o završetku sukoba koji Ruska Federacija naziva "Specijalna vojna operacija", ali čim se i Vladimir Putin, ruski predsednik, oglasio - jasno je da je u pitanju značajan događaj.
24. 11. 2025. u 19:17
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)