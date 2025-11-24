Fudbal

GOSTI IZ GRAČANICE: Zrenjanin jača zajedništvo severa i juga Srbije

Б. Г.

24. 11. 2025. u 19:45

Delegacija iz Gračanice, članovi rukovodstva i fudbaleri istoimenog kluba, dva dana bili su gosti grada Zrenjanin, a odigrali su prijateljsku fudbalsku utakmicu sa ekipom Napredak u obližnjem mestu Čestereg.

ГОСТИ ИЗ ГРАЧАНИЦЕ: Зрењанин јача заједништво севера и југа Србије

B. G.

      Tokom posete, posebno je istaknut značaj sportskog druženja i saradnje među klubovima, uz naglasak da ovakvi susreti doprinose jačanju zajedništva i razmeni iskustava.
    - Zahvalni smo našim domaćinima na srdačnom gostoprimstvu, opuštena i bratska atmosfera tokom dvodnevnog druženja, najlepša je potvrda dugogodišnjih dobrih odnosa i želje za daljom sportskom saradnjom - istakao je Strahinja Aritonović, direktor za sport i onladinu u Gračanici i član delegacije koja je boravila u Banatu.
    Osim fudbalske utakmice u Česteregu, gosti sa Kosova, obišli su Muzej u Zrenjaninu, Kristalnu dvoranu i stadion u Karađorđevom parku, kao i Sportski centar Bambi, Zorana Bambija Tošića, družili se sa Amirom Teljigovićem, legendom FK Proleter.

