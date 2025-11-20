SVET TUGUJE: Preminuo svetski šampion u fudbalu

Legendarni nemački fudbaler Diter Hercog preminuo je u 79. godini

FOTO: Depositphotos

Tokom karijere proveo je sedam godina u redovima Bajer Leverkuzena između 1976. i 1983. godine, a pre toga je šest sezona igrao za Fortunu Dizeldorf.

- Duboko nas je potresla njegova smrt, Hercog je bio jedan od važnih delova Bajernove istorije od sredine 70-ih do početka 80-ih godina prošlog veka, a i posle toga je dugo radio u službi kluba - navodi se u saopštenju Bajer Leverkuzena.

Sa prvim klubom je osvojio drugu ligu, dok je sa drugim bio pobednik Kupa Zapadne Nemačke. Za reprezentaciju Nemačke odigrao je pet utakmica i bio je član tima koji je osvojio Svetsko prvenstvo 1974. godine.

Hercog je tada kao ofanzivac na levom krilu dao značajan doprinos pobedama nad Jugoslavijom (2:0) i Švedskom (4:2), na putu do kasnijeg trijumfa protiv Holandije (2:1).