A SAMO ŠTO JE ZVEZDA POBEDILA U KUPU... Odmah se oglasio Fudbalski savez Srbije
Sloven Ruma i FK Crvena zvezda odigrlai su zanimljiv meč šesnaestine finala Kupa Srbije u fudbalu, a imajući u vidu da je on prvotbino trebalo da se odigra znatno ranije, sada, kada su poznati svi učesnici osmine finala - neće se dugo čekati na parove naredne runde nadmetanja.
Podsetimo, Zvezda je u gostima eliminisala trećeligaša iz Kupa, posle čega je Fudbalski savez Srbije saopštio da će žreb osmine finala biti održan u četvrtak, 20. novembra od 14 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.
Plasman u osminu finala Kupa Srbije izborili su: Crvena zvezda, Novi Pazar, Vojvodina, Železničar (Pančevo), IMT, Spartak, Radnički (Niš), Jedinstvo (Ub), Mačva, Grafičar, OFK Vršac, Borac 1926 (Čačak), Zemun, Trajal, Dubočica i Budućnost (Dobanovci).
FSS je ranije objavio da će mečevi osmine finala Kupa Srbije biti odigrani 2. decembra.
Trofej Kupa Srbije brani Crvena zvezda.
