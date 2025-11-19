Fudbal

A SAMO ŠTO JE ZVEZDA POBEDILA U KUPU... Odmah se oglasio Fudbalski savez Srbije

Новости онлине

19. 11. 2025. u 16:16

Sloven Ruma i FK Crvena zvezda odigrlai su zanimljiv meč šesnaestine finala Kupa Srbije u fudbalu, a imajući u vidu da je on prvotbino trebalo da se odigra znatno ranije, sada, kada su poznati svi učesnici osmine finala - neće se dugo čekati na parove naredne runde nadmetanja.

А САМО ШТО ЈЕ ЗВЕЗДА ПОБЕДИЛА У КУПУ... Одмах се огласио Фудбалски савез Србије

FOTO: FSS

Podsetimo, Zvezda je u gostima eliminisala trećeligaša iz Kupa, posle čega je Fudbalski savez Srbije saopštio da će žreb osmine finala biti održan u četvrtak, 20. novembra od 14 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.


Plasman u osminu finala Kupa Srbije izborili su: Crvena zvezda, Novi Pazar, Vojvodina, Železničar (Pančevo), IMT, Spartak, Radnički (Niš), Jedinstvo (Ub), Mačva, Grafičar, OFK Vršac, Borac 1926 (Čačak), Zemun, Trajal, Dubočica i Budućnost (Dobanovci).


FSS je ranije objavio da će mečevi osmine finala Kupa Srbije biti odigrani 2. decembra.

Trofej Kupa Srbije brani Crvena zvezda.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."