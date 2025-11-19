"VIDELI STE! IMAJU JAKO DOBRE IGRAČE!" Vladan Milojević oduševljen trećeligašem sa kojim je Zvezda igrala u Kupu Srbije

Sloven Ruma i FK Crvena zvezda odigrlai su zanimljiv meč šesnaestine finala Kupa Srbije u fudbalu, a trener crveno-belih Vladan Milojević na zanimljiv način je reagovao posle utakmice.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Zvezda je u gostima eliminisala trećeligaša iz Kupa, posle čega je njen trener stao pred kameru TV Arena sport.

Sumirajući utiske, rekao je, uz lapsus (nazivajući Sloven - Slovanom) sledeće:

- Znali smo da će ekipa Slovana biti nadahnuta, motivisana. Videli ste, ima jako dobre igrače. Teren nam baš nije dozvoljavao... misli da su uslovi bili teški... Ali, to je fudbal. Nama je u ovoj situaciji bilo najvažnije da prođemo dalje. Čestitao bih mojim igračima, svakako, na borbenosti pre svega, a i na igri, koliko je to u ovim uslovima moglo da se igra. Slovaanu želim sve najbolje. Hvala na gostoprimstvu. Prvi put sam ovde, imaju jako lepe uslove, i samo neka nastave tako - poručio je Milojević.

U izjavi za klupski sajt prokomentarisao je i činjenicu da su na današnjem meču priliku dobili i brojni omladinci Crvene zvezde.

- Vremenski uslovi i teren nisu dozvoljavali da ih malo ranije ubacimo u igru. Oni su budućnost našeg kluba i nadam se da će opravdati poverenje, a na njima je samo da rade i da slušaju trenere – zaključio je Zvezdin strateg.

