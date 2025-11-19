PLAN ZA DVA CIKLUSA: Novi selektgor Veljko Paunović pravi velike planove sa "orlovima"

SA minimalnom dozom zebnje su čelnici Fudbalskog saveza Srbije ispratili pre dva dana Veljka Paunovića na beogradski aerodrom. Novi selektor je sa dvojicom od četvorice pomoćnika otputovao svojoj drugoj kući, u Madrid, i zatražio kraći odmor od sedam dana. Još u Leskovcu, odmah posle pobede nad Letonijom (2:1) je rekao da u Španiji želi sa porodicom i menadžerom da se posavetuje oko daljih koraka. A sasvim je izvesno, odluka će obradovati navijače "orlova".

FOTO TANJUG/ VLADIIR ŠPORČIĆ

Paunović je već sa svog Instagram naloga poslao samo nekoliko rečenica, koje su ospokojile ljude u FSS, ali i navijače "orlova", jer je maltene opštenarodnim konsenzusom, na klupu seo čovek koji je, bar na prvi pogled, po ukusu svih. I kojeg punih deset godina, posle svetske titule na Novom Zelandu sa "orlićima", čekamo na mestu selektora A tima.

- Oduvek mi je bila čast i obaveza da se odazovem pozivu reprezentacije. Fudbal me je ponovo odveo tamo gde sam mu potreban i odakle je sve počelo. Zajedno, vratićemo srpski fudbal tamo gde mu je mesto. Vidimo se uskoro - napisao je Veljko.

Ovo je praktično bila potvrda da će da se vrati sredinom sledeće nedelje u Beograd, kada će pred njim i čelnicima FSS biti ugovor, koji će biti potpisan. Pitanje je samo da li da važi do EP 2028. ili 2030, kada je Mundijal.

U ceo ovaj rasplet savršeno se uklapa i vest iz jučerašnjih španskih medija, koji su otkrili da je Paunović došao u Španiju i kako bi okončao kratki spor sa doskorašnjim klubom Ovijedom. Tema višenedeljnih pregovora, sa mogućim odlaskom na sud, bila je isplata 1,7 miliona evra obeštećenja za Veljka i četvoricu članova njegovog stručnog štaba (Klaudio Arseno, Kvinton Forčun, Nuno Gomeš i Alberto Martinez), jer su iznenada dobili otkaz posle samo šest kola. To je uspešno rešeno, spor je vansudski rešen, i odšteta će se regulisati u dve rate.

Sve je sada manje-više poznato, Paunović i FSS zajedno kreću ka prvom cilju, a to je plasman na EP 2028. u Engleskoj, Škotskoj i Irskoj, gde će učetvovati 24 selekcije. To je na papiru lakši posao od drugog zadatka, odlaska na SP 2030, jer tamo ide 16 ekipa sa Starog kontinenta. A opšta je želja da u oba ciklusa na klupi sedi strateg "zlatnih orlića" iz 2015.

A zanimljivo je da najpre sledi deset meseci bez takmičarskog meča, jer Liga nacija počinje u septembru. A pre toga u martu je izvesna bar jedna prijateljska utakmica, sa nekim od aktera Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

Neće biti novi "mister" JEDNA od prvih stvari koja se čula od bivšeg selektora Dragana Stojkovića bila je odluka da ga reprezentativci oslovljavaju sa: "mister". Iako je ovaj termin izvorno došao iz španskog i italijanskog fudbalskog miljea, saznajemo da Veljko Paunović neće insistirati na nečemu takvom, iako je tako i sam zvao jednog od svojih "fudbalskih očeva" pokojnog Radomira Antića, dok je bio njegov igrač u Atletiko Madridu.