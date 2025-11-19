KOD DONALDA TRAMPA! Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući
Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo prisustvovao je večeri koju je u Beloj kući organizovao američki predsednik Donald Tramp, u čast saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana.
Na prijemu održanom noćas u Vašingtonu, fudbalska zvezda sedela je u blizini Istočne sobe, nedaleko od mesta gde su predsednik i princ održali govore pred zvaničnicima obe zemlje i svetskim poslovnim liderima, među kojima su bili osnivač kompanije Tesla Ilon Mask i izvršni direktor kompanije Epl Tim Kuk.
Tramp je u svom govoru posebno istakao Ronalda, koga je upoznao sa svojim sinom Baronom i zahvalio mu je što je prisustvovao.
Američki predsednik rekao je da je njegov namlađi sin veliki Ronaldov navijač i da je 19-godišnjak impresioniran što je mogao da upozna čuvenog portugalskog fudbalera.
"Baron ga je upoznao. Mislim da sada malo više poštuje svog oca, samo zato što sam vas upoznao", rekao je Tramp.
Ronaldo je u saudijski klub Al Nasr prešao krajem 2022. godine, za godišnji ugovor od 200 miliona dolara. On je u junu produžio ugovor na još dve godine sa klubom koji je u vlasništvu fonda kojim predsedava prestolonaslednik.
Princ Mohamed posetio je Belu kuću prvi put od perioda izolacije 2018. godine nakon ubistva novinara Vašington Posta Džamala Kašogija u konzulatu u Istanbulu. Američke obaveštajne službe utvrdile su da je princ Mohamed verovatno rukovodio operacijom. On je odbacio umešanost.
Saudijska Arabija će 2034. godine biti domaćin Svetskog prvenstva, a predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino pomogao je ubrzani proces kandidature, koji je osigurao da nema konkurentske kandidature.
Ronaldo je bio promoter kandidature, a prošlog decembra, kada je objavljeno da će Saudijska Arabija biti domaćin, rekao je: "Posle onoga što vidim, uvereniji sam da će 2034. godine biti najbolje Svetsko prvenstvo u istoriji".
On bi rekordni šesti put mogao da igra za Portugal na predstojećem Svetskom prvenstvu, koje će se 2026. godine održati u SAD, Meksiku i Kanadi.
