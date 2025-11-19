OGLASIO SE GRANIT DŽAKA! Albanski provokator se totalno slomio posle onoga što je doživeo u Prištini

HAOS među Albancima! Utakmicu u Prištini obeležile su neverovatne scene, domaći navijači su zviždali reprezentativcu gostiju Granitu Džaki.

Tanjug/AP

Kapiten Švajcarske izviždan je sa tribina od dela navijača, a umalo je do ozbiljnog incidenta došlo na kraju duela.

Kako je preneo IndeksOnline haos je nastao posle meča. Na video snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se svađa Džake i Lulija, koji je vođa navijačke grupe reprezentacije lažne države.

Na kraju meča je i dao izjavu o tome koliko je razočaran svime.

- Ovi zvižduci bole. To je poslednje što sam očekivao, posebno ovde, kod kuće. Ali moram to da prihvatim. Ovakve stvari se dešavaju u sportu, barem imam podršku navijača Švajcarske - rekao je skrhkani Granit Džaka.

