"VIDIMO SE NA SVETSKOM PRVENSTVU!" Arnautović poželeo sreću Bosni i Hercegovini

Fudbaleri Austrije odigrali su nerešeno u poslednjem kolu sa Bosnom i Hercegovinom u kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i kao prvi završili u grupi, te otišli direktno na Mundijal, dok će Bosna i Hercegovina morati kroz baraž da proba da se domogne prvenstva.

Foto: Profimedia

Nakon meča, fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović, poželeo je sreću selekciji Bosne i Hercegovine.

- Nadam se da će Bosna i Hercegovina da prođe kroz baraž i da se vidimo na Svetskom prvenstvu - bila je prva impresija iskusnog centarfora Crvene zvezde nakon što je sa selekcijom Austrije izborio prvi plasman na Mundijal još od prvenstva sveta 1998. godine u Francuskoj.

