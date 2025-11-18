"ČAST JE UGOSTITI NAJKVALITETNIJI KLUB U SRBIJI!" Trener Slovena iz Rume pred meč Kupa Srbije protiv Crvene zvezde
Fudbaleri Slovena iz Rume ugostiće u sredu od 13.00 sati ekipu Crvene zvezde u šesnaestini finala Kupa Srbije.
U najavi meča, trener Slovena Jovan Golić nije krio uzbuđenje svestan prilike koja se ukazala klubu iz Srema.
"Čast i zadovoljstvo je ugostiti naš najtrofejniji i najkvalitetniji klub. Sigurno je da Kup takmičenje nosi posebnu draž. Videli smo da su mnogi superligaši u ovoj rundi doživeli neprijatna iznenađenja, tako da s nestrpljenjem iščekujemo sutrašnji dan", rekao je Golić.
Sloven u svojoj ligi posle 14 odigranih kola zauzima sedmo mesto na tabeli sa 19 bodova.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
19. 11. 2025. u 07:00
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)