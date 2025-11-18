"ČAST JE UGOSTITI NAJKVALITETNIJI KLUB U SRBIJI!" Trener Slovena iz Rume pred meč Kupa Srbije protiv Crvene zvezde

Fudbaleri Slovena iz Rume ugostiće u sredu od 13.00 sati ekipu Crvene zvezde u šesnaestini finala Kupa Srbije.

Foto: Ataimages

U najavi meča, trener Slovena Jovan Golić nije krio uzbuđenje svestan prilike koja se ukazala klubu iz Srema.

"Čast i zadovoljstvo je ugostiti naš najtrofejniji i najkvalitetniji klub. Sigurno je da Kup takmičenje nosi posebnu draž. Videli smo da su mnogi superligaši u ovoj rundi doživeli neprijatna iznenađenja, tako da s nestrpljenjem iščekujemo sutrašnji dan", rekao je Golić.

Sloven u svojoj ligi posle 14 odigranih kola zauzima sedmo mesto na tabeli sa 19 bodova.

