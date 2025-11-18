"NE OČEKUJE NAS LAK ZADATAK": Milojević se oglasio pred duel Zvezde sa trećeligašem

DOŠLO je vreme da i Crvena zvezda započne takmičenje u Kupu Srbije. Crveno-beli gostiju Slovenu iz Rume, a očekivanja od ovog meča izneo je trener šampiona naše zemlje, Vladan Milojević.

FOTO: FK Crvena zvezda

Strateg kluba iz Ljutice Bogdana još uvek ne zna na koje igrače će moći da računa, pošto se mnogi od njih vraćaju iz reprezentacija.

- Polako se vraćaju, danas očekujemo još igrača. Imamo i određen broj fudbalera koji su i dalje sa reprezentacijama. Videćemo nakon treninga na koje igrače možemo da računamo - rekao je Milojević za klupski sajt.

Prokomentarisao je i kakva je zdravstvena situacija u ekipi.

- Za sada nemamo povređenih igrača.

Istakao je i da očekuje da dosta navijača bude prisutno na tribinama u Rumi.

- Lepo je igrati na mestima gde dugo nismo bili. Očekujemo dosta publike. Biće radni dan i neuobičajen termin u 13 časova, ali se nadam dobroj fudbalskoj predstavi.

Dotakao se i fudbalera Slovena koji su bili u omladinskim školama superligaša.

- Iz nedelje u nedelju pričamo istu priču. To što su prošli te škole ne znači da ne zaslužuju da igraju u velikim klubovima. Nekome treba više vremena, neko ima drugačiji put, ali ako su bili deo tih sistema, znači da imaju kvalitet. Na njima je da rade, da prate svoje snove. Ne mogu svi iz omladinskih selekcija da stignu do prvog tima.

Otkrio je da će biti i nekoliko omladinaca priključeno prvom timu za meč u Rumi.

- Videćemo koje ćemo igrače imati na raspolaganju. Sigurno ćemo imati dosta fudbalera iz Omladinske škole, jer nemamo veliki broj prvotimaca na okupu.

Zvezda neće potceniti protivnika koji se takmiču u trećem rangu, tačnije Srpskoj ligi Vojvodina.

- O formaciji ćemo pričati kada budemo znali na koga možemo da računamo. Nisam neko ko se razbacuje goleadama. Treba ceniti protivnika, biće izuzetno motivisani. Ne očekuje nas lak zadatak. Pristupićemo utakmici profesionalno i oprezno.

Za kraj se dotakao i Aleksandra Kataija koji je za reprezentaciju Srbije postigao gol protiv Letonije (2:1).

- Očekivali smo da će Katai da uđe i preokrene rezultat. Saletu malo prostora treba, kvalitet je davno pokazao. Može još mnogo da pomogne reprezentaciji - zaključio je Milojević.

Sloven u svojoj ligi posle 14 odigranih kola zauzima sedmo mesto na tabeli sa 19 bodova.

