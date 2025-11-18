SRBIJA I JUVENTUS STREPELI! Italijani otkrili kako je, zapravo, Dušan Vlahović
ZABRINUO je sve Dušan Vlahović onog trenutka kad je saopštenu da neće igrati za Srbiju protiv Letonije. Nakon pregleda ustanovljeno kakav problem ima napadač Juventusa.
Kako prenosi "Gazeta delo sport", pregledi nisu otkrili nikakve veće povrede - nema pucanja adduktora, samo je u pitanju umor i napadač "stare dame" bi uskoro trebalo da bude u mogućnosti da igra.
Isti list navodi, da mnogo zavisi od toga kako će se Srbin osećati pred utakmicu sa Fiorentinom. S obzirom na to da Juventus ulazi u jedan od najprometnijih perioda sezone, odigraće čak osam utakmica u narednom mesecu, malo je verovatno da će Lučano Spaleti preuzimati nepotrebne rizike sa Vlahovićem protiv "viole".
Podsetimo, Vlahović je ove sezone ovigrao 15 utakmica u svim takmičenjima i ima učinak šest golova i jedne asistencije.
Utakmica Fiorentina - Juventus igra se u subotu, 22. novembra od 18 časova na stadionu "Artemio Franki".
