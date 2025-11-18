Fudbal

SRBIJA I JUVENTUS STREPELI! Italijani otkrili kako je, zapravo, Dušan Vlahović

Časlav Vuković

18. 11. 2025. u 20:10

ZABRINUO je sve Dušan Vlahović onog trenutka kad je saopštenu da neće igrati za Srbiju protiv Letonije. Nakon pregleda ustanovljeno kakav problem ima napadač Juventusa.

СРБИЈА И ЈУВЕНТУС СТРЕПЕЛИ! Италијани открили како је, заправо, Душан Влаховић

FOTO: Tanjug/AP

Kako prenosi "Gazeta delo sport", pregledi nisu otkrili nikakve veće povrede - nema pucanja adduktora, samo je u pitanju umor i napadač "stare dame" bi uskoro trebalo da bude u mogućnosti da igra.

Isti list navodi, da mnogo zavisi od toga kako će se Srbin osećati pred utakmicu sa Fiorentinom. S obzirom na to da Juventus ulazi u jedan od najprometnijih perioda sezone, odigraće čak osam utakmica u narednom mesecu, malo je verovatno da će Lučano Spaleti preuzimati nepotrebne rizike sa Vlahovićem protiv "viole".

Podsetimo, Vlahović je ove sezone ovigrao 15 utakmica u svim takmičenjima i ima učinak šest golova i jedne asistencije.

Utakmica Fiorentina - Juventus igra se u subotu, 22. novembra od 18 časova na stadionu "Artemio Franki".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji

NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji