BRUKA I SRAMOTA! "Ubij Srbina" se orilo Podgoricom (VIDEO)
Hrvatska je ostala neporažena u ovim kvalifikacijama jer su režirali preokret u Podgorici. Iako je Crna Gora golovima Osmajića i Krstovića stiglo do 2:0, Vatreni su sve okrenuli preko Perišića, Jakića i Vlašića, (2:3).
Ali, utakmica kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo između Crne Gore i Hrvatske u Podgorici ostaće upamćena i po jezivom potezu navijača "vatrenih".
Oni su, naime, tokom prvog poluvremena uzvikivali parolu "Za dom spremni", a potom i "Ubij Srbina".
Crnogorci su im odgovorili zvižducima, a službeni spiker sa stadiona ih je zamolio da to prestanu.
Nedugo potom oni su okačili i transparent na kom je pisalo:
"Za Hrvatsku mi ćemo mrijet, Škabrnja i Vukovar naš su zavjet svet", okačili su oni.
Ostaje nam da vidimo da li će ovo ludilo Hrvata dovesti do reakcije UEFA.
