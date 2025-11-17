STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda nisu baš idealne po "delije", ali... kao uteha mgle bi da stignu pozamašne pare u klupsku kasu srpskog prvaka.
Evo kako o tome izveštava ruski "Meš":
"AEK Atina i jedan klub iz MLS lige izrazili su interesovanje za Naira Tiknizjana.
Prema saznanjima Meša, skauti jednog američkog tima će prisustvovati predstojećim utakmicama Crvene zvezde, a Marko Nikolić je lično zainteresovan da se napravi dogovor sa Grcima.
Bivši igrač Lokomotive bio je hvaljen zbog svoje brzine i napadačkog stila igre. Međutim, direktni pregovori između američkog kluba i beogradskog giganta još nisu održani.
AEK Atina, koji trenira Marko Nikolić, takođe je zainteresovan za Naira. Nikolić želi da šefovi grčkog kluba potroše novac na Tiknizjana tokom zimskog prelaznog roka, verujući da može da ojača levo krilo.
Čak i u najboljem slučaju, dogovor će biti težak za grčki klub, jer Srbi nisu spremni da se rastanu od svog igrača, koji ima dugoročni ugovor. Činjenica da Nikolić ne samo da ima veliku želju da dovede kvalitetnog fudbalera, već ima i dobar odnos sa beogradskiim klubom, mogla bi olakšati pregovore", ističe pomenuti ruski medij.
A nedavno dobio "postao Srbin"
Naime, kao što je poznato, Nair Tiknizjan, Zvezdin levi bek, dobio je početkom oktobra srpsko državljanstvo.
Mnogi su ostali zatečeni jer je jermenski reprezentativac dobio srpski pasoš posle samo tri meseca od dolaska na Marakanu iz ruskog fudbala.
A upravo su ruski mediji objavili i sledeću vest, pojasnivši kako je do svega došlo:
"Tiknizjan je dobio srpsko državljanstvo na inicijativu Crvene zvezde iz Beograda.
Ovo je za RIA Novosti saopštio igračev agent, Aleksandar Kljujev.
Nair je prešao u srpski klub iz Lokomotive 1. juna, potpisavši trogodišnji ugovor. Postao je srpski državljanin krajem septembra", ističe ruska novinska agencija.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ŠIPTARI GLEDAJU I NE VERUJU! Granit Džaka udario na lažnu državu Kosovo
17. 11. 2025. u 15:07
KAKAV OBRT! Dušan Vlahović oblači dres evropskog giganta?
17. 11. 2025. u 14:38
ALBANCI ZAPANjENI: Evo šta se u Sloveniji desilo navijačima lažne države (FOTO)
16. 11. 2025. u 14:25
KAD VIDI JOKIĆA "NIJE MU DOBRO": Najbolji defanzivac lige nema odgovor za trostrukog MVP-a
NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Minesote i Denvera koji se sastaju u "Target centru" dva sata posle ponoći.
15. 11. 2025. u 13:00
HAOS MEĐU ALBANCIMA! Granit Džaka izazvao buru u južnoj srpskoj pokrajini!
Najnovije vesti sa Kosova i Metohije tiču se fudbala, a za sve je kriv Albanac koji igra za Švajcarsku, Granit Džaka.
17. 11. 2025. u 16:22
ZVUCI SEKSA U BRITANSKOM PARLAMENTU: Posle skandala - uhapšena dva muškarca
DVOJICA muškarca uhapšena su, pa puštena na slobodu uz kauciju, nakon što je mobilni telefon postavljen u Donjem domu britanskog parlamenta kako bi puštao "seksualne zvukove" tokom poslaničkih pitanja britanskom premijeru Kiru Starmeru.
16. 11. 2025. u 20:32
Komentari (0)