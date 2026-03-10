CEO SVET U ŠOKU! Rusija je ovo čekala od 2022. godine (VIDEO)
Rusija je u ponedeljak osvojila svoju prvu zlatnu medalju nakon povratka na Paraolimpijske igre, kada je skijašica Varvara Vorončihina pobedila u ženskoj trci superveleslaloma u Kortini Dampeco.
Pobeda Vorončihine znači i to da je ruska himna intonirana na jednom olimpijskim borilištu, prvi put posle 2022. godine.
Podsećanja radi, Rusija i Belorusija, ponovo su primljene od strane Međunarodnog paraolimpijskog komiteta u septembru nakon glasanja na Generalnoj skupštini tog tela.
Odluka je izazvala ogorčenje u Ukrajini, a brojne zemlje su u znak protesta bojkotovale ceremoniju svečanog otvaranja u Veroni u petak.
Ruski ministar sporta, Mihail Degtjarev čestitao je Vorončihinoj.
- Bravo! Svira ruska himna - napisao je na Telegramu u poruci s emodžijima ruskog grba i zastave.
Vorončihina (23) je osvojila i bronzu u ženskom spustu u subotu, dok je njen sunarodnik Aleksej Bugajev završio trećeplasirani u muškoj utrci.
