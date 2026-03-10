Ostali sportovi

CEO SVET U ŠOKU! Rusija je ovo čekala od 2022. godine (VIDEO)

Новости онлине

10. 03. 2026. u 10:55

Rusija je u ponedeljak osvojila svoju prvu zlatnu medalju nakon povratka na Paraolimpijske igre, kada je skijašica Varvara Vorončihina pobedila u ženskoj trci superveleslaloma u Kortini Dampeco.

ЦЕО СВЕТ У ШОКУ! Русија је ово чекала од 2022. године (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Pobeda Vorončihine znači i to da je ruska himna intonirana na jednom olimpijskim borilištu, prvi put posle 2022. godine.

Podsećanja radi, Rusija i Belorusija, ponovo su primljene od strane Međunarodnog paraolimpijskog komiteta u septembru nakon glasanja na Generalnoj skupštini tog tela.

Odluka je izazvala ogorčenje u Ukrajini, a brojne zemlje su u znak protesta bojkotovale ceremoniju svečanog otvaranja u Veroni u petak.

Ruski ministar sporta, Mihail Degtjarev čestitao je Vorončihinoj.

- Bravo! Svira ruska himna - napisao je na Telegramu u poruci s emodžijima ruskog grba i zastave.

Vorončihina (23) je osvojila i bronzu u ženskom spustu u subotu, dok je njen sunarodnik Aleksej Bugajev završio trećeplasirani u muškoj utrci.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA ĆE REĆI JELENA?! Evo šta je Arina Sabelnka radila Novaku Đokoviću u Indijan Velsu (VIDEO)

ŠTA ĆE REĆI JELENA?! Evo šta je Arina Sabelnka radila Novaku Đokoviću u Indijan Velsu (VIDEO)