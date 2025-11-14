Fudbal

SRBIN IMA NOVI POSAO: Tupajić u Rabotničkom iz Skopja

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 11. 2025. u 16:30 >> 16:33

Srpski trener Alen Tupajić, postavljen za novog šefa stručnog štaba FK Rabotnički iz Skoplja.

FOTO: Aleksandar Ilić

On je sinoć stigao u glavni grad Severne Makedonije, potpisavši ugovor do juna 2026.

Rabotnički nije sobro startovao, smenjen je turaki trener. Klub se trenutno borinza opstanak a ambicije su izlazak u Evropu. 

Tupajić koji poseduje UEFA PRO licencu bi  debi na klupi trebalo da ima krajem sledeće nedelje protiv Fk Struge.

Pre dolaska u zemlju naših suseda Tupajić je radio u sledećim klubovima:

Trudbenik (Beograd),
Komgrap, 
BSK Borča, 
Budućnost Krušik, Bor 1919., bugarski 
Liteks Loveč, Al-Džafra (Kuvajt) i Thanh Hoa (Vijetnam). 

Tupajić je rođen 1975. godine.

