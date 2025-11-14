SRBIN IMA NOVI POSAO: Tupajić u Rabotničkom iz Skopja
Srpski trener Alen Tupajić, postavljen za novog šefa stručnog štaba FK Rabotnički iz Skoplja.
On je sinoć stigao u glavni grad Severne Makedonije, potpisavši ugovor do juna 2026.
Rabotnički nije sobro startovao, smenjen je turaki trener. Klub se trenutno borinza opstanak a ambicije su izlazak u Evropu.
Tupajić koji poseduje UEFA PRO licencu bi debi na klupi trebalo da ima krajem sledeće nedelje protiv Fk Struge.
Pre dolaska u zemlju naših suseda Tupajić je radio u sledećim klubovima:
Trudbenik (Beograd),
Komgrap,
BSK Borča,
Budućnost Krušik, Bor 1919., bugarski
Liteks Loveč, Al-Džafra (Kuvajt) i Thanh Hoa (Vijetnam).
Tupajić je rođen 1975. godine.
