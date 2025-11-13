SRBIJA JE VELIKI FAVORIT, ALI MORA BITI OPREZNA: Evo šta je Letonija uradila pred duel sa "orlovima"
SRBIJA do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo ima da odigra još dve utakmice - protiv Engleske i Letonije.
Duel sa "gordi albionom" igra se ovog četvrtka i taj meč možete pratiti na portalu "Novosti". Nakon toga sledi okršaj sa baltičkom selekcijom u Leskovcu.
Nema dileme da su "orlovi" veliki favoriti protiv tima Paola Nikolata. Ipak, treba biti oprezan, jer je ova reprezentacija odigrala nerešeno sa Severnom Makedonijom u Skoplju - 0:0.
Takođe, Srbija je u Rigi trijumfovala sa 1:0 i Letonija je tak pokazala da može da bude nezgodna. No, treba reći da bi sve osim pobede naše selekcije bila velika senzacija.
Podsetimo, utakmica Srbija - Letonija igra se 16. oktobra od 18 časova u Leskovcu.
