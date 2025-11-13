Fudbal

SRBIJA JE VELIKI FAVORIT, ALI MORA BITI OPREZNA: Evo šta je Letonija uradila pred duel sa "orlovima"

Časlav Vuković

13. 11. 2025. u 19:54

SRBIJA do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo ima da odigra još dve utakmice - protiv Engleske i Letonije.

СРБИЈА ЈЕ ВЕЛИКИ ФАВОРИТ, АЛИ МОРА БИТИ ОПРЕЗНА: Ево шта је Летонија урадила пред дуел са орловима

FOTO: Profimedia

Duel sa "gordi albionom" igra se ovog četvrtka i taj meč možete pratiti na portalu "Novosti". Nakon toga sledi okršaj sa baltičkom selekcijom u Leskovcu.

Nema dileme da su "orlovi" veliki favoriti protiv tima Paola Nikolata. Ipak, treba biti oprezan, jer je ova reprezentacija odigrala nerešeno sa Severnom Makedonijom u Skoplju - 0:0.

Takođe, Srbija je u Rigi trijumfovala sa 1:0 i Letonija je tak pokazala da može da bude nezgodna. No, treba reći da bi sve osim pobede naše selekcije bila velika senzacija.

Podsetimo, utakmica Srbija - Letonija igra se 16. oktobra od 18 časova u Leskovcu.

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

