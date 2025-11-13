SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

FOTO: Tanjug/AP

Nije lako ustati iz živog blata. Vuče na dno, a još ako je osoba duboko u njemu, izlazak je baš, baš težak.

Ali, nije nemoguć.

To je, posle samo nekoliko treninga sa "orlovima" otkako ih je preuzeo od Dragana Stojkovića Piksija, pokazao novi selektor, Veljko Paunović.

Da, Engleska nije pobeđena, ali ona ni od koga nije ni izgubila u ovim kvalifikacijama, ni ni gol primila, no... napredak je bio primetan u igri srpskog tima. Mali, ne neki koji oduševljava i raspameću, ali - primetan.

A biti na dobrom putu - znači da je izvlačenje iz živog blata počelo. I, što je najvažnije, da je moguće.

Sa novom formacijom (4-5-1), sa "pola novog tima" (podsetimo, kada su Englezi razbili "orlove" na Marakani sa 0:5, za Srbiju su igrali Petrović - Nedeljković, Pavlović, Milenković, Eraković - N. Maksimović, Lukić I. Ilić - Birmančević, A. Živković - Vlahović. Od njih, sada su u startnoj postavi bili samo Pavlović, Milenković, Lukić, I. Ilić, Žiković i Vlahović, a "novajlije" u sistemu Veljka Paunovića bili su Rajković, Mimović, Gudelj, Kostić i Terzić) - imalo je tu šta da se vidi u "novoj Srbiji".

Pre svega organizovanost u odbrani. I to iako je rival bio sa još jačim napadom nego u prestonici Srbije (krilni napadači su ovoga puta bili asovi Barselone i Arsenala, Rašford i Saka). Da, nije mnogo moglo da se uradi protiv uigranog, pre svega jačeg rivala, kiša je smetala koliko jednima, toliko i drugima, ali "pokazali su zube" Paunovićevi izabranici. I, ma koliko zvučilo čudno, neočekivano primili gol - jer tada, u 28. minutu, Saka je izvrsno reagovao posle odbitka, a za tu majstoriju "iz prve" ni raspoloženi Rajković nije imao rešenja.

Uvodni deo drugog segmenta utakmice na novom "Vembliju" proticao je uz još bolju organizovanost srpske odbrane, a i neke individualne bravure domaćina (poput vraćanja kapitena Engleske, napadača Harija Kejna, da ukliza na rubu svog kaznenog prostora ne bi li zaustavio kontru Srbije).

Jedna majstorija pojedinca umalo da donese radost srpskim navijačima, jer je Dušan Vlahović petom probao da sprovede centaršut Kostića u gol Engleske, no nije bio dovoljno precizan. Izazvalo je to hvatanje za glavu mnogih u našoj reprezentaciji, pa i selektora Paunovića, koji je odmah potom aplaudirao akterima te akcije na isteku sata igre, pokazujući im da ima poverenje u njih i da treba da nastave kao i do tada.

Oni su to i činili, odolevajući ogromnom presingu selekcije "gordog albiona", a i šansama rezervista (ušli su i drugi majstori igre, poput Fodena, Ezea, Belingema i Hendersona). I srpski "drugopozivci" su, međutim, imali šta da kažu.

Radonjić je, nedugo posle jednog umalo kobnog lošeg dodavanja na srpskoj polovini, u dva navrata bio opasan po domaćine, jednom kao začetnik akcije sa Jovićem, na čijem kraju je Samardžić za metar promašio metu, a potom kada je driblinzima izazvao nelagodu publike na "Vembliju". Ona je, međutim, na kraju bila radosna - jer je u kontri Eze u 90. minutu dao lep gol za 0:2, na asistenciju Fodena.

Hrabar nastup Srbije, naročito u završnici (sa dva špica, uz Grujića i Radonjića kao osvežnja na sredini terena) bio je za svaku pohvalu, ne i dovoljan da se poraz izbegne. A kako je Albanija pobedila Andoru, to je označilo da "orlovi" iz ove grupe neće na Mundijal ali, uz čudo, mogu krozu Ligu nacija...

Temelj je, čini se, počeo da se postavlja. Ako ne za Svetsko prvenstvo 2028, a onda za EURO 2028. A tad će cilj biti stići opet na ovaj "Vembli", jer se na njemu igraju polufinale i finale. Zvuči nemoguće?

Pa, zvučalo je nemoguće da možemo biti bolji na Vembliju nego u onih 0:5 na Marakani. Čuda u fudbalu možda ne postoje, ali... Nešto novo se dešava u srpskoj reprezentaciji.

I, sada je na svima nama - da joj pomognemo da završi izlaženje iz onog živog blata.

KRAJ: Engleska - Srbija 2:0

90' - Gol za Englesku! Eze u kontri za 2:0!

90' - Albanija je pobedila sa 0:1! Ako Srbija ne pobedi, Albanci idu u baraž.

90' - Umalo da autogol postigne Konsa. Radonjić je pripretio svojom ogromnom brzinom, Konsa uklizao i umalo savladao golmana. Spasili su se Englezi.

89' - Englezi i dalje imaju veći posed, ali sve agresivnije igraju naši u odbrani. I sa sve više igrača kreću u napade. Više i nema šta da se izgubi...

87' - Rajković je zakačio loptu koju je poslao Eze, i onda pogađa prečku! Drama na kraju!

81' - Kakva šansa za Srbiju! Dosuđen je na kraju ofsajd (mada pitanje - kad?) Jović i Radonjić su kombinovali po levoj strani, potom je lopta došla desno do Samardžića koji je šutirao "iz prve", a za oko metar promašio metu, gađajući dalji, levi ugao. (izgleda da je ofsajd bio još na samom začetku akcije, kada se Radonjić probijao po levoj strani)

80' - Pripretili su Englezi preko Ezea po levoj strani, a on je potom započeo deo akcije koji je Foden završio šutem sa 18 metara. Izblokiran je.

78' - Radonjić je loše vratio loptu sa oko 40 metara, a mnogo Engleza je još bilo ispred našeg šesnaesterca. Stvorili su izglednu situaciju na levoj strani, a od svega toga - korner. Posle kog su se, bar privremeno, naši spasili.

77' - I Luka Jović je ušao u igru, Srbija sa dva špica (Živković je takođe izašao)

76' - Saša Lukić izlazi, ulazi Marko Grujić. A Nemanja Radonjić menja Aleksu Terzića.

75' - Velika šansa za Fodena, glavom je pokušao, nakon što se ubacio u nebranjeni deo srpskog šesnaesterca. Srećom, pored stative je poslao loptu.

71' - Živković dodaje desno Mimoviću, ovaj se ubacuje po krilu i centrira, Vlahović pokušava glavom i... lopta odlazi pored gola. Filip Kostić nije uspeo da je stigne. Bolje deluju naši u napadu, ali još to nije dovoljno za pogodak. A samo jedan nam nedostaje...

70' - Petom se dodaju Englezi. I to odlično. Milenković sprečava šut koji bi bio siguran pogodak. Korner za domaćine, posle kog su se naši spasili.

66' - Kakav tim imaju Englezi. Izašli su Rajs, Kejn, Rodžers i Rašford, a ušli su Henderson, Foden, Belingem i Eze. Nestvarna selekcija igrača...

65' - "Masovne promene" vrši tomas Tuhel, Fil Foden menja Kejna, Belingem Rodžersa, ušao je i Džordan Henderson, i Eze...

63' - Vodi Albanija! Šteta, šteta.... Aslani donosi Albancima 0:1 u Andori.

62' - Šansa za Srbiju! Kostića je proigrao Vlahović na sredini terena, kapiten se stuštio po levoj strani, centrirao po zemlji, a Vlahovićev pokušaj petom - nije bio precizan! Aplaudira Veljko Paunović (nakon što se isprva uhvatio za glavu)

60' - I dalje 0:0 na meču Andora - Albanija (u drugom poluvremenu odnos u šutevima je 1:2).

60' - Odnos u šutevima - 13:4 za domaćine

58' - Hari Kejn je pokazao šta je kapiten - iako napadač, uklizao je na 18 metara od svog gola i tako zaustavio polu-kontru Srbije. Majstorski, nema šta.

57' - Nezgodna je bila situacija, jer su Englezi brzo odigrali svoj napad po levoj strani, a Milenković u poslednji čas zaustavio Rašforda.

55' - I dalje naši ne uspevaju duže da zadrže loptu u svom posedu. Ali, i dalje su rezutlatski "u igri". Englezi se, pritom, bune, jer smaraju da je Saka fauliran - no nije primetio da je bio u ofsajdu (pre nego što je pao u duelu na desnom krilu).

53' - Novi "prekid", nova gužva pred srpskim golom, novi šut Engleza sa distance (opet levi bek O'Rajli, koji je bio izblokiran kada je Saka dao gol za 1:0), ali ovoga puta šutira neprecizno.

FOTO: Tanjug/AP

51' - Rašford se probijao po levoj strani, šutirao nisko, a pogodio Kejna u vrh kopačke - i lopta, srećom, odlazi pored gola.

49' - Dugo je pokušavao Saka da ugrozi gol Srbije sa desnog krila, na kraju centirao, a odlično intervenisala naša odbrana.

47' - Korner za Englesku izveo je Rodžers sa leve strane, "gađao" je saigrače kod druge statitve, ali je dosuđen prekršaj nad Aleksom Terzićem, koji je vrlo nezgodno pao. Ipak, levi bek "orlova" ustaje, nastaviće da igra...

47' - Nesporazum naših, Mimović je hteo da vrati loptu Rajkoviću, ovaj istrčao pre toga, pa je lopta otišla iza njega - srećom, u korner samo.

46' - Počelo je drugo poluvreme!

45' - Izborili su naši treći korner, nova odlična intervencija engleskih štopera, a onad zanimljiva situacija: neko je na tribini "odsvirao kraj poluvremena", ta pištaljka je prevarila i spikera na Vembliju, koji je takođe označio kraj igre, a tek koji trenutak kasnije sudija se oglasio. Dakle, definitivno, kraj poluvremena, 1:0 za (bolje) Engleze, ali čvršće deluje Srbija nego u onom debaklu u Beogradu. Organizovanije, konsolidovanije. Još je to daleko od super-fenomenalno-svetski-nivo-bravo-majstori fudbala, ali je svakako utisak bolji. I, što je najvažnije, "rezultat je aktivan", što bi rekle nove generacije.

45' - Tri minuta sudijske nadoknade vremena se polako privode kraju...

Kraj poluvremena u Andori, 0:0 je rezultat koji tamo "ima" Albanija (5:1 za nju u šutevima). To je rezultat koji odgovara Srbiji, naravno. Nije idealan, ali i te kako odgovara.

45' - Predrag Rajković odlično interveniše u kontri - Rašford je probao da asistira Rajsu, ispred kog je za delić sekunde bio brži srpski golman. On je potom bio i na iskušenju kada je glavom, posle centaršuta s desna, pokušao Morgan Rodžers...

45' - Lepa zamisao, odigrano je iznenađujuće - desno, gde je utrčao Kostić, čiji je šut izblokiran. Korner. Živković ga je izveo, a posle odbitka šutira Terzić, koji je takođe blokiran.

44' - Izborili su naši slobodan udarac sa skoro 40 metara od gola rivala. Živković i Lukić pored lopte, ostali čekaju centaršut.

42' - Opasno je bilo! I to u dva navrata! Šutirali su domaćini, a intervencija naše odbrane loptu skrenula na spoljnu ivicu stative. Korner koji je usledio doneo je sjajan centaršut Rajsa za Kejna, koji je nekim čudom ostao "zaboravljen", probao da "žabicom" (slanjem lopte o tlo, pa odbitkom u mrežu) postigne gol, ali je za malo promašio metu.

KAKAV GOL NA VEMBLIJU: Engleska je ovako povela protiv Srbije (VIDEO)

40' - Nije uspela Srbija da pripreti kako je želela (Terzić je snažno šutnuo loptu), ali to bar omogućava našima da se u miru vrate, jer jurnjava za ovako brzim Englezima - nije preporučljiva.

38' - Uporni Kostić uspeva da se izbori za centaršut, potom i aut. Taman da se izvrši izmena. Aleksandar Stanković menja povređenog Ivana Ilića.

36' - Izlazi Ilić na svojim nogama, ali se drži za ramena kolega iz reprezentacije... Nije dobro...

Screenshot / TV Arena sport

34' - Milenković dobro zaustavlja Kejna, potom Ivan Ilić pada, hvata se za nogu sa bolnom grimasom! Englezi odmah šutiraju, pravo u našeg golmana, ali odmah i zovu pomoć za srpskog fudbalera. Nije valjda teža povreda...

Screenshot / TV Arena sport

31' - Englezi vrlo, vrlo brzo oduzimaju loptu našim fudbalerima, koji su je imali samo u 38% dosadašnjeg toka utakmice.

28' - Gol! Saka donosi prednost Enleskoj - 1:0! Posle slobodnjaka s desnes trane, Rajković je boksovao loptu, O'Rajli pokušao da postigne gol sa distance, bio izblokiran i lopta je potom stigla do Sake koji je iz prve, sa desne strane, levicom zatresao dalji ugao mreže gola Srbije.

Saka postiže gol za Englesku protiv Srbije - 1:0 na Vembliju / Screenshot / TV Arena sport

26' - Pripretili su sad i Srbi! Živković se probio po desnoj strani, centirirao, a Vlahović bio vrlo blizu da glavom proba da pošalje loptu ka meti. Spasili su se Englezi pre tog šuta...

25' - Prvi šut u okvir gola. Rašford je lepo odigrao - raširivši noge da bi lopta prošla ka Rajsu, potom je utrčao i bio proigran, ali šutirao pravo u dobro postavljenog golmana Rajkovića.

24' - Polovina prvog poluvremena u Andori, Albanija i dalje na 0:0. Podsetimo, ona ima bod više od Srbije u poslednjem kolu igra sa Englezima kod kuće. Zadatak naših je da prestignu Albance po broju bodova. To mogu pobedom nad Engleskom i potom nad Letonijom, ali mnogo može da znači i ako Albanci ne pobede večeras... No, o tom - potom.

23' - Naši su sprečili rivala da organizuje dobru akciju posle nisko izvedenog kornera, a onda prekid. Požalio se na povredu, na drugoj strani terena, golman Džordan Pikford.

Saša Lukić na defanzivnom zadatku na meču Enleska - Srbija / FOTO: Tanjug/AP

22' - Opet opasan Kejn, ovoga puta je pomogao da Englezi izbore prvi korner (kiša i dalje "lije kao iz kabla")

20' - Debitanta O'Rajlija odlično "pritiska" Živković, ali engleska selekcija uspeva da se domogne "mirnijih voda" dodavanjem unazad u poslednji čas.

18' - Mimović malo prejako šalje loptu nazad, golman ispucava, Englezi uzimaju loptu, organizuju napad po desnoj strani i ... Saka šutira levicom - previsoko. Odlično ga je proigrao Kejn, nema šta.

17' - Naši su se "primakli" golu rivala, a onda je dosuđen prekšraj u napadu - prilikom auta za Srbiju...

15' - Andora - Albanija za sada 0:0. Albanci su uputili jedan šut ka golu, i to je sve. Podsetimo, Albanija ima bod više od Srbije pred poslednja dva kola...

13' - Povreda kapitena Filipa Kostića. Čini se, srećom, da je lakša.

10' - Saka izvodi lep potez na desnom krilu, izazvalo je to uzdahe na Vembliju, potom i izblokirani šut Rajsa, a naši su se potom nekako odbranili...

8' - Rašford uspeva da vešto prođe Živkovića, ali Mimović odmah pritrčava i sprečava nastavak te engleske akcije. Lopta za naše.

6' - Nisu dozvolili Englezi da se razvije akcija posle kratkog dodavanja "orlova" kod kornera, a nisu dozvolili ni da Terzić sa druge strane centrira. Aut za Srbiju, posle kog se lopta vraća skroz nazad, pa loše ispucava. Novi posed za domaćine...

5' - Sudija poziva Nikolu Milenkovića i Deklana Rajsa, da porazgovaraju, jer su se previše gurali.

5' - Konsa izbacuje loptu u novi korner posle odličnog centaršuta Živkovića s desne strane

Reprezentacija Engleske pred meč sa Srbijom / FOTO: Tanjug/AP

5' - Milenković dugim dodavanjem proigrava Vlahovića, ovaj pokušava potom da iz "mrtvog ugla" promeni rezultat, odmah je blokiran - i to je korner za Srbiju.

4' - Oduzimaju Srbi loptu (kiša pada, što nije ništa čudno za engleske uslove), a Englezi odmah faulom zaustavljaju pokušaj brzog napada gostiju

3' - Petom su probali da izvedu dodavanje Englezi, i to na srpskoj polovini terena, ali je Terzić to osujetio. Ipak, domaćin brzo dolazi opet u posed lopte

2' - Englezi su vratili loptu do golmana, ovaj izašao van kaznenog prostora i probao da dugačkim dodavanjem proigra Saku. Nije uspeo, ali Englezi imaju novu akciju (opet kreću iz svog kaznenog prostora)

1' - Utakmica je počela! Prvi napad ima Engleska, koja nastupa u beloj opremi.

20.44 - Detalji sa intoniranja himni:

Screenshot / TV Arena sport

Screenshot / TV Arena sport

20.42 - Vreme je za intoniranje himni. Najpre srpska, "Bože pravde".

Koreografija engleskih navijača / Screenshot / TV Arena sport

20.40 - Ekipe izlaze na teren:

Screenshot / TV Arena sport

20.16 - Svlačionica "orlova":

20.15 - Englezi izlaze...

Checking in for the #ThreeLions' final home game of 2025! 👋



Shot on Google Pixel 📲 pic.twitter.com/krhNIG2L5g — England (@England) November 13, 2025

20.12 - Džordan Pikford nije primio gol na poslednjih osam takmičarskih utakmica reprezentacije Engleske, još od pobede od 3:1 protiv Finske u Helsinkiju u Ligi nacija pre 13 meseci. Bilo bi lepo da se taj niz večeras prekine. A da naša mreža ostane netaknuta...

20.04 - Podsetimo, slovački arbitar Ivan Kružliak je glavni sudija na meču između Engleske i Srbije. Njegovi pomoćnici su Branislav Hancko i Jan Pozor, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Petera Kraloviča, takođe iz Slovačke. U VAR sobi biće Holanđani Klej Ruperti i Ervin Blank.

19.56 - KAKVA ODLUKA! Evo ko je novi kapiten fudbalske reprezentacije Srbije

19.55 - AKO POBEDIMO ENGLEZE, PROTIV NjIH JE ODLUKA: Evo šta je Letonija uradila pred duel sa "orlovima"

19.50 - OGLASIO SE ČUVENI SRBOMRZAC! Albanac ovo poručio pred meč Engleska - Srbija (FOTO)

19.49 - A ovo je sastav za koji se opredelio novi selektor:

Sastav Srbije za meč sa Engleskom na Vembliju / screenshot / UEFA

19.45 - Ovako izgleda engleska formacija:

Sastav Engleske za meč sa Srbijom / screenshot / UEFA

19.42 - Englezi u 4-2-3-1 sistemu, sa Džejmsom, Stonsom, Konsom i debitantom O'Rajlijem ispred golmana Pikforda, dva zadnja vezna su Anderson i iz prekida naročito opasni Deklan Rajs, ispred njih je izuzetno nezgodan trio Saka - Rodžers - Rašfrod, a šta tek reći o napadaču, kapitenu, Hariju Kejnu...

19.40 - Formacijski, dok meč ne počne, deluje da je Srbija u sistemu 4-5-1. Novi selektor Paunović je i najavio da će koristiti svoj omiljeni, "četvorodelni" princip zadnje linije, a čine ga, ispred golmana Rajkovića, desno Mimović, levo Terzić, a u sredini naši najbolji štoperi, Pavlović i Milenković. Petorka isprd njih su, s leva na desno, Kostić, Lukić, Gudelj, I. Ilić i Živković (jedan od ključnih igrača Paunovićevih "orlića" koji su 2015. postali prvaci sveta) dok je isturen Vlahović.

19.29 - Na ovom meču debituje levi bek/vezista Mančester sitija, Niko O'Rajli

19.23 - Inače, rezerve domaćih su golmani Henderson i Traford, te Čalobah, Henderson, Belingem, Burn, Spens, Varton, Foden, Eze, Bouven i Kvansah. A šansu sa klupe Srbije čekaju čuvari mreže Ilić i Petrović, te Grujić, Radonjić, Jović, Katai, Veljković, Milosavljević, Eraković, L. Ilić, Stanković i Samardžić.

19.21 - Što se Engleza tiče, njihova startna postava u Beogradu bila je Pikford, Džejms, Rajs, Konsa, Guehi, Gordo, Rodžer, Livramento, Anderson, Madueke, Kejn. A sada su još opasniji u napadu, jer je tu i špic Barselone Rašford, i prva zvezda Arsenala, krilo Saka...

19.19 - Koliko promena...

Podsetimo, kada su Englezi razbili "orlove" na Marakani sa 0:5, za Srbiju su igrali Petrović - Nedeljković, Pavlović, Milenković, Eraković - N. Maksimović, Lukić I. Ilić - Birmančević, A. Živković - Vlahović. Od njih, večeras u startnoj postavi su samo Pavlović, Milenković, Lukić, I. Ilić, Žiković i Vlahović. "Novajlije" u sistemu Veljka Paunovića su Rajković, Mimović, Gudelj, Kostić i Terzić.

19.17 - Evo i sastava!

Engleska: Pikford, Konsa, Džejms, Rajs, Stons, Rodžers, O'Rajli, Anderson, Saka, Rašford, Kejn

Srbija: Rajković, Mimović, Pavlović, Milenković, Gudelj, Lukić, Kostić, Živković, I. Ilić, Terzić, Vlahović

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija

VELjKO, AJDE KAO BLAGOJE! Prezime Paunović ne deluje baš simpatično Englezima

SRAMOTA KAKVA SE NE PAMTI! Evo šta su Englezi uradili Srbima pred meč na Vembliju

Čudo na pomolu?

Srbe su već svi otpisali u fudbalu. Bar što se ovih mundijalskih kvalifikacija tiče. Prosto, "orlovi" su, posle debakla protiv Engleza i poraza na svom terenu (i) od Albanije, dva kola pre kraja borbi za plasman na Svetsko prvenstvo tek treći u grupi. A samo prvoplasirana selekcija sigurno ide na šampionat planete, dok će drugoplasirana u baraž.

A Srbi su otpisani jer je stanje na tabeli, precizno govoreći, sledeće:

Prvo mesto na tabeli grupe K drži pomenuta Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11 (jer je pobedila Srbe u Leskovcu, te sad ima i bolji učinak u međusobnim duelima, imajući u vidu da je u Tirani bilo nerešeno), dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom.

Da bi prošla u doigravanje - Srbija u mečevima sa Englezima i Letoncima (igra se sa Letonijom za tri dana u Leskovcu) treba da sakupi više bodova nego Albanci protiv Andore i Engleske. "Svi" fudbalski znalci kažu sledeće: "i Srbi i Albanci će izgubiti od Engleza, a kako će Albanija pobediti Andoru, Srbiji će biti uzalud ako u poslednjem kolu i savlada Letonce. Prosto, Albanci su na vreme obezbedili bodovnu prednost". I, negde je to logično. Ali...

Srbi i fudbalska logika... ne idu baš uvek ruku pod ruku. Jer, logično bi bilo da, kad smo već toliko mala zemlja, nikada ne budemo prvaci sveta u fudbalu. A bili smo. Pre tačno deset godina.

I, baš tada je "orliće", ekipu do 19 godina, do titule svetskog prvaka vodio Veljko Paunović.

A baš Paunović večeras debituje kao selektor "A" reprezentacije.

Da li je to dovoljno za podvig?

Ne, naravno da nije.

Ali je dobar preduslov.

Jer, Paunović je naučio srpske fudbalere kako se ne samo veruje u čuda, već i kako mora da se igra i kako mora da se ponaša - da bi se čuda dogodila.

Ko zna, možda Englezi ponovo pregaze naš državni tim, kao nedavno kada su sa čak 5:0 pobedili u Beogradu. A možda...

Možda čudo večeras svrati na Vembli.

Novi stadion "Vembli" /Foto: Depositphotos

Saznajte da li će - uz ovaj prenos uživo na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“