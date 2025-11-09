"USPUTNA STANICA KA VEĆEM KLUBU": Menadžer Zvezdinog stranca podigao buru ovom izjavom

Vlada ogromno interesovanje za levog beka Crvene zvezde Naira Tiknizijana. Ne krije to ni agent Jermenina koji ističe da se 26-godišnjak neće dugo zadržati na Marakani.

FOTO: FK Crvena zvezda

Objasnio je Aleksandar Kljujev za ruski "Sport ekspres" da Tiknizijan posmatra Marakanu kao usputnu stanicu ka zapadu Evrope.

- Od samog početka smo Crvenu zvezdu posmatrali kao stepenicu ka većem klubu. Crvena zvezda dovodi igrače do visokog nivoa i prodaje ih u dobre evropske klubove.

Agent reprezentativca Jermenije je potvrdio da se za njegovog klijenta zaista interesuju portugalski Porto i francuski Lans.

- Mogu da odgovorim pozitivno na te vesti. Radi se u tom pravcu. Čim bude konkretnih informacija, sve ćemo objaviti - rekao je Kljujev.

Da podsetimo da je Zvezda Tiknizijana dovela ovog leta za 1.700.000 evra i izvesno je da će ga prodati za daleko veći momenat kada bude došao trenutak za izlazni transfer.

