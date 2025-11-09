"USPUTNA STANICA KA VEĆEM KLUBU": Menadžer Zvezdinog stranca podigao buru ovom izjavom
Vlada ogromno interesovanje za levog beka Crvene zvezde Naira Tiknizijana. Ne krije to ni agent Jermenina koji ističe da se 26-godišnjak neće dugo zadržati na Marakani.
Objasnio je Aleksandar Kljujev za ruski "Sport ekspres" da Tiknizijan posmatra Marakanu kao usputnu stanicu ka zapadu Evrope.
- Od samog početka smo Crvenu zvezdu posmatrali kao stepenicu ka većem klubu. Crvena zvezda dovodi igrače do visokog nivoa i prodaje ih u dobre evropske klubove.
Agent reprezentativca Jermenije je potvrdio da se za njegovog klijenta zaista interesuju portugalski Porto i francuski Lans.
- Mogu da odgovorim pozitivno na te vesti. Radi se u tom pravcu. Čim bude konkretnih informacija, sve ćemo objaviti - rekao je Kljujev.
Da podsetimo da je Zvezda Tiknizijana dovela ovog leta za 1.700.000 evra i izvesno je da će ga prodati za daleko veći momenat kada bude došao trenutak za izlazni transfer.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
JOKIĆ JE MAŠINA! Maltretirao, pa DEMOLIRAO Pejserse, prava tripl-dabl magija (VIDEO)
09. 11. 2025. u 08:10
"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)
09. 11. 2025. u 08:36 >> 08:43
NIKOLA JOVIĆ DOMINIRAO! Partija karijere Srbina, kao da je Jokićev duh u njega ušao (VIDEO)
09. 11. 2025. u 08:58 >> 09:02
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)