"PIKSI JE U JEDNOM MOMENTU BIO REPREZENTACIJA" Zbiljić otvorio dušu, govorio o Srbiji, Paunoviću, debaklu, kultu reprezentacije...

Predsednik fudbalskog kluba Vojvodina i predsednik Zajednice Superlige i Prve lige Srbije Dragoljub Zbiljić izjavio je da bi novi selektor reprezentacije Veljko Paunović trebalo u nacionalni tim da vrati Dušana Tadića.

Fudbalski savez Srbije saopštio je ranije danas da je Paunović novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije. On je na toj funkciji nasledio Dragana Stojkovića Piksija, koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (1:0).

Kako se navodi u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije (FSS), Paunović će voditi reprezentaciju u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

- Posle utakmice Srbija - Engleska, kada je bilo 0:5, dao sam izjavu. Svi su nešto bežali od novinara, ja nisam. Dao sam izjavu da smo mi tog dana izgubili kult reprezentacije. Mislim da je to nešto što je bilo mnogo šira tema od samog rezultata i nešto na čemu ćemo morati svi da radimo. Dakle, pre svega u reprezentaciji moraju da igraju najbolji. Da li to znači da Dušan Tadić sa 37 godina treba da stavi kapitensku traku? Da, znači to! Da li znači da treba da se vrati Sergej Milinković-Savić i ostali igrači koji nisu tu? Da, to znači to. To je reprezentacija, ja mogu prihvatim i deo podmlađivanja i deo neke ideje za stvaranje nove generacije, ali ja to nisam ni to primetio do kraja - rekao je Zbiljić, prenela je Zajednica Superlige i Prve lige Srbije na društvenim mrežama.

Zbiljić je naveo da bi Paunović mogao da vrati navijače na stadion.

- Mi moramo da znamo šta želimo sa našom reprezentacijom. Iskreno se nadam da je Paunović novi selektor Srbije, on bi nam svima vratio veliko poverenje (intervju objavljen pre nego što je FSS potvrdio tu odluku, prim. aut.). Mislim da bi to opet vratilo veliki broj navijača na utakmice reprezentacije, da vratimo taj kult. Ja sam bio u loži na toj utakmici sa Engleskom... Jednostavno nije bilo prave podrške. Čak je bilo nekih političkih parola, bilo je nečega, sve ono što nam nije potrebno. UEFA inače to i zabranjuje, ali i da ne zabranjuje, jednostavno je to nešto što nam ne treba. Nama tu treba pozitiva, igra naša reprezentacija, a mi neke naše razmirice možemo da rešavamo i posle tih utakmica, rekao je Zbiljić.

On je istakao da svi moraju da učestvuju u stvaranju kulta reprezentacije.

- Moramo svi zajedno, počev od novinara, da radimo na vraćanju kulta reprezentacije. Novinari isto znaju nekad da prave kult ličnosti. I to je nešto što je nama veliki problem, generalno u društvu. Znači, u jednom trenutku je maltene Piksi bio reprezentacija. On je inače moj prijatelj i koristim priliku da mu čestitam na svim rezultatima koje je napravio. Mi smo bili na dva velika prvenstva, ušli u A grupu Lige nacija, obezbedili opstanak. Dakle, nije to baš tako loš rezultat kako je u nekom trenutku krenulo da se pravi, izjavio je Zbiljić.

- To ćemo tek da analiziramo u budućem periodu, ali jednostavno kult njegove ličnosti toliko je krenuo da se pravi od strane novinara da je to bilo nerealno. Znači mi moramo da pravimo kult reprezentacije i kult igrača koji to nose i da onda se vrati i publika i da svi negde radimo u u pravcu pozitive ka našoj reprezentaciji, poručio je Zbiljić.

