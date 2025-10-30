SELEKTOR REPREZENTACIJE SRBIJE MOŽE DA ODAHNE! Luka Jović nije teže povređen, poznato i kada se vraća na teren

Luka Jović nije igrao za AEK u Kupu Grčke protiv Ilijakosa jer se požalio na povredu, ali ipak se na kraju sve dobro završilo po srpskog reprezentativca.

Naime, rezultati magnetne rezonance pokazali su da većih problema nema, piše grčki Sport24, kao i to da će se Jović početkom sledeće nedelje vratiti treninzima sa ekipom.

Nije precizirano o kakvoj povredi je reč, ali svakako će Marko Nikolić morati bez srpskog reprezentativca na duel sa Panetolikosom u nedelju, ali će on moći da pomogne reprezentaciji Srbije sredinom novembra meseca kada budu gostovali Engleskoj.

