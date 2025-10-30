Fudbal

SELEKTOR REPREZENTACIJE SRBIJE MOŽE DA ODAHNE! Luka Jović nije teže povređen, poznato i kada se vraća na teren

Filip Milošević

30. 10. 2025. u 15:25

Luka Jović nije igrao za AEK u Kupu Grčke protiv Ilijakosa jer se požalio na povredu, ali ipak se na kraju sve dobro završilo po srpskog reprezentativca.

Foto: Printskrin Youtube

Naime, rezultati magnetne rezonance pokazali su da većih problema nema, piše grčki Sport24, kao i to da će se Jović početkom sledeće nedelje vratiti treninzima sa ekipom.

Nije precizirano o kakvoj povredi je reč, ali svakako će Marko Nikolić morati bez srpskog reprezentativca na duel sa Panetolikosom u nedelju, ali će on moći da pomogne reprezentaciji Srbije sredinom novembra meseca kada budu gostovali Engleskoj.

