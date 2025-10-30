TRAJU VALANTENOVI SNOVI! Neverovatni Monačanin oduševio publiku u Parizu
Teniser iz Monaka Valanten Vašro nastavlja da živi sportsku i životnu bajku. Plasirao se u četvrtfinale pariskog mastersa, pobedom na Kameronom Norijem (31. ATP) u dva seta, rezultatom 7:6(4), 6:4.
Posle nedavno osvojenog mastersa u Šangaju, bila je ovo njegova ukupno deseta pobeda zaredom u okviru "hiljadarke"! Nori nije mogao da shvati šta mu se događa, iako je na ovom turniru iza sebe ostavio čak i jednog Karlosa Alkaraza. Britanac je u čuđenju napustio dvoranu, dok je Francuski Monačanin podelio radost s najbližima.
Noriju nije pomoglo ni to što je odlično servirao, imao procenat uspešnosti od 82 odsto prilikom prvog servisa i 75 tokom drugog. Svom protivniku prepustio je svega 11 poena na svom servisu, dok je Vašero u drugom pokušaju imao svega 38 odsto uspešnosti. Nori nije iskoristio nijednu od pet brejk lopti koje je imao, dok je Vašero ugrabio prvu i jedinu.
Svi se pitaju u čemu leži tajna igrača koji donedavno nije bio ni među 200 najboljih tenisera na svetu. Od Pekinga, ne zna za poraz, a iza sebe je ostavljao najveća imena belog sporta, među kojima i Novaka Đokovića, koji ne nastupa na pariskom turniru.
Vašroov uspeh komentatori opisuju kao kombinaciju sreće, upornosti i ogromne želje da se nadoknadi izgubljeno vreme i iskoristi ukazana prilika. Na ovom nivou svi znaju da igraju tenis, pa je psihološki momenat sigurno ključ ostvarenja dečačkog sna koji trenutno sanja.
U četvrtfinalu danas (petak) će se sresti sa pobednikom meča između Kanađabina Feliks Ože-Alijasima (10. ATP) i Nemca Danijela Altmajera (50 ATP).
