Fudbal

TUDOR TREBA DA ČUJE LEGENDU: Vlahović mora da bude u startnoj postavi Juventusa

Časlav Vuković

23. 10. 2025. u 17:10

JUVENTUS je u 3. kolu Lige šampiona izgubio od Real Madrida (0:1), a komentar utakmice dao je čuveni italijanski trener Fabio Kapelo.

ТУДОР ТРЕБА ДА ЧУЈЕ ЛЕГЕНДУ: Влаховић мора да буде у стартној постави Јувентуса

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

Iako Dušan Vlahović nije uspeo da zatrese mrežu "kraljevskog kluba", legendarni stručnjak smatra da Srbin mora da bude u prvoj postavi "stare dame".

- Vlahović mora da igra u startnoj postavi. Juventusu nedostaju vezni igrači koji se ubacuju u zonu gola. Jildiz u situaciji jedan na jedan uvek preskoči protivnika - rekao je Kapelo za "Skaj".

Potom je kratko prokomentarisao utakmicu.

- Bio je častan poraz koji će povećati samopouzdanje i potencijal Juventusa. Sada slede tri utakmice (Sporting, Bodo Glimt, Pafos) koje su nadohvat ruke - zaključio je Kapelo.

Vlahović je ove sezone odigrao 10 mečeva u svim takmičenjima i ostvario je učinak od četiri gola i jedne asistencije.

Juventus posle tri odigrana kola u Ligi šampiona zauzima 25. mesto na tabeli sa dva osvojena boda.

