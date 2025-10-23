TUDOR TREBA DA ČUJE LEGENDU: Vlahović mora da bude u startnoj postavi Juventusa
JUVENTUS je u 3. kolu Lige šampiona izgubio od Real Madrida (0:1), a komentar utakmice dao je čuveni italijanski trener Fabio Kapelo.
Iako Dušan Vlahović nije uspeo da zatrese mrežu "kraljevskog kluba", legendarni stručnjak smatra da Srbin mora da bude u prvoj postavi "stare dame".
- Vlahović mora da igra u startnoj postavi. Juventusu nedostaju vezni igrači koji se ubacuju u zonu gola. Jildiz u situaciji jedan na jedan uvek preskoči protivnika - rekao je Kapelo za "Skaj".
Potom je kratko prokomentarisao utakmicu.
- Bio je častan poraz koji će povećati samopouzdanje i potencijal Juventusa. Sada slede tri utakmice (Sporting, Bodo Glimt, Pafos) koje su nadohvat ruke - zaključio je Kapelo.
Vlahović je ove sezone odigrao 10 mečeva u svim takmičenjima i ostvario je učinak od četiri gola i jedne asistencije.
Juventus posle tri odigrana kola u Ligi šampiona zauzima 25. mesto na tabeli sa dva osvojena boda.
