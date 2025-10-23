NEVEROVATAN GOL U BRAGI: Portugalci ovako poveli protiv Crvene zvezde
FUDBALERI Crvene zvezde gostuju Bragi u Ligi Evrope. Od 22. minuta beogradski tim je u zaostatku.
Pogrešio je Učena, napravio višak u napadu Brage, lopta je po boku došla do Frana Navara, koji je poslao loptu u nebranjenu mrežu.
Posle konsultacije sa kolegama u VAR sobi, Espen Esaks iz Norveške pokazao je na centar. Braga vodi sa 1:0.
