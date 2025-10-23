Fudbal

NEVEROVATAN GOL U BRAGI: Portugalci ovako poveli protiv Crvene zvezde

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 10. 2025. u 19:15

FUDBALERI Crvene zvezde gostuju Bragi u Ligi Evrope. Od 22. minuta beogradski tim je u zaostatku.

НЕВЕРОВАТАН ГОЛ У БРАГИ: Португалци овако повели против Црвене звезде

Foto: Printskrin/Arena sport

Pogrešio je Učena, napravio višak u napadu Brage, lopta je po boku došla do Frana Navara, koji je poslao loptu u nebranjenu mrežu. 

Posle konsultacije sa kolegama u VAR sobi, Espen Esaks iz Norveške pokazao je na centar. Braga vodi sa 1:0.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM