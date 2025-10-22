Fudbal

ZVEZDA OTPUTOVALA! Vladan Milojević izabrao ekipu za Bragu

22. 10. 2025. u 10:19

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević poveo je 23 igrača na meč sa Bragom, saopštio je danas beogradski klub.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas u Portugaliju na utakmicu trećeg kola Lige Evrope protiv ekipe Brage.

Na spisku igrača Zvezde koji su otputovali u Bragu nalaze se: Mateus, Ivan Guteša, Vuk Draškić, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Freklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Luka Zarić, Piter Olanjinka, Bruno Duarte i Marko Arnautović.

Utakmica između Brage i Crvene zvezde biće odigrana sutra od 18.45 časova.

Fudbaleri Brage se nalaze na četvrtom mestu na tabeli LE sa šest bodova, dok je Crvena zvezda na 26. poziciji sa jednim bodom.

