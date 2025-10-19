Fudbal

"NAJVEĆA POBEDA OD KAD VODIM JUNAJTED!" Amorim nakon meča Liverpul - Mančester

Filip Milošević

19. 10. 2025. u 21:35

Fudbaleri Mančester junajteda savladali su Liverpul na gostovanju u 8. kolu Premijer lige sa 2:1. Menadžer Mančester junajteda Ruben Amorim bio je jako zadovoljan nakon trijumfa.

НАЈВЕЋА ПОБЕДА ОД КАД ВОДИМ ЈУНАЈТЕД! Аморим након меча Ливерпул - Манчестер

FOTO: Profimedia

- Borili smo se za svaku loptu, izgubili smo samokontrolu u drugom poluvremenu, ali duh je bio tu i to je najvažnije. Ako imate duh, možete dobiti bilo koju utakmicu. Bio je ovo dobar dan za nas i sada me zanima samo Brajton. Uživaću, ali hajde da se fokusiramo na Brajton - rekao je Portugalac i apostrofirao dobre strane igre svog tima.

- Upravo smo videli utakmicu i znali smo koliko su važni naši prekidi i koliko je važno da momci koji imaju više iskustva budu dobri i sigurni na početku. Svaki put kada igramo dobro u ovakvom okruženju, ako dobro blokiramo i branimo se na početku, možemo osetiti kako se odbrana transformiše. Takav osećaj imamo kada igramo pred našim navijačima i svi veliki timovi to osećaju. Ovo je bila dobra pobeda. Daće nam više samopouzdanja tokom nedelje i zadovoljstvo našim navijačima, oni to zaslužuju. Ali ovo je prošlost, sada je vreme da pogledamo u budućnost - zaključio je Amorim.

Mančester je sada 9. na tabeli sa 13 bodova, dok je Liverpul treći sa 15.

Foto: FOTO: Tanjug/AP/Ian Hodgson

