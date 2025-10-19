ON VERUJE U ZVEZDU: Bivši košarkaš Barselone vidi crveno-bele na Fajnal foru Evrolige

CRVENA zvezda je vezala tri pobede u Evroligi i trenutno ima učinak 3-2. Priča se dosta o igri crveno-belih u kojoj je prisutna velika borbenost i dobra odbrana. O tome gde vidi tim sa Malog Kalemegdana na kraju sezonu govorio je bivši košarkaš Barselone Čimezi Metu.

FOTO: M. Vukadinović

Nigerijac, čija četiri zemljaka (Čima Moneke, Džordan Nvora, Ebuka Izundu i Semi Odželej) igraju za Zvezdu, veruje da će izabranici Saša Obradovića igrati na Fajnal foru u Atini.

Pored crveno-belih na F4 vidi i Panatinaikos, aktuelnog prvaka Fenerbahče i finalistu Monako. On je sve ovo napisao na svom nalogu na društvenoj mreži "X".

Nema sumnje da je ovo hrabra prognoza, pošto je prošlo tek pet kola, pa ostaje da vidi da kakav će Metu biti u prgonozi.

Podsetimo, Crvena zvezda naredni meč igra u četvrtak, 23. oktobra protiv Baskonije od 21 sat u "Beogradskoj areni".

