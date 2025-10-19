Fudbal

OZBILJNA BRUKA I SKANDAL! Opšta tuča u srpskom fudbalu, sevale pesnice (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 10. 2025. u 14:33

Nezapamćeni skandal odigrao se u srpskom fudbalu.

FOTO: Novosti

Na meču Bane iz Raške i Šumadije iz Drače viđene su sramotne scene o kojima se govori širom fudbalskog sveta. 

Na meču 10. kola Zone "Morava" koji su odigrali pomenuti timovi, a koji je završen rezultatom 2:2, došlo je do haosa.

Sevale su pesnice nasred terena, te se nije znalo ko koga udara u ovoj situaciji.

Stranica "Sve o fudbalu" objavila je snimak, ali za sada bez objašnjenja što je do incidenta došlo. Ono što je sigurno jeste da je pred disciplinskom komisijom ozbiljan posao i da će ovaj događaj dobiti svoj epilog posle istrage.

