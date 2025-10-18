TEŠKA POVREDA SRBINA: Srđan Babić mora na operaciju, čeka ga duga pauza
SRPSKI fudbaler Srđan Babić povredio se na današnjoj utakmici protiv Rostova (1:1). On je već u 10. minutu morao da napusti teren.
Štoper crveno-belih je na nosilima iznet sa terena, a sad je stigla informacija da je povreda teže prirode.
On je pokidao prednje ukrštene ligamente i čeka ga duža pauza.
- Naš defanzivac zadobio je ozbiljnu povredu desnog kolena u današnjoj utakmici protiv Rostova. Operacija će biti obavljena u najskorije vreme. Želimo mu brz oporavak – Srđane, uz tebe smo! - piše u saopštenju Moskovljana.
Podsetimo, Babić je ove sezone odigrao 10 utakmica u Premijer ligi Rusije i standardan je u ekipi koju sa klupe predvodi Dejan Stanković.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
UŽASNE SCENE U STOKHOLMU: Holger Rune plakao zbog teške povrede (VIDEO)
18. 10. 2025. u 17:47
PARTIZAN NASTAVIO NIZ POBEDA: Crno-beli se mučili, ali savladali TSC (VIDEO)
18. 10. 2025. u 20:25
ZBOG OVOGA SE OGLASILA I EVROLIGA: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (FOTO)
18. 10. 2025. u 10:36
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)