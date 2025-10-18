TEŠKA POVREDA SRBINA: Srđan Babić mora na operaciju, čeka ga duga pauza

SRPSKI fudbaler Srđan Babić povredio se na današnjoj utakmici protiv Rostova (1:1). On je već u 10. minutu morao da napusti teren.

Foto: Profimedia

Štoper crveno-belih je na nosilima iznet sa terena, a sad je stigla informacija da je povreda teže prirode.

On je pokidao prednje ukrštene ligamente i čeka ga duža pauza.

- Naš defanzivac zadobio je ozbiljnu povredu desnog kolena u današnjoj utakmici protiv Rostova. Operacija će biti obavljena u najskorije vreme. Želimo mu brz oporavak – Srđane, uz tebe smo! - piše u saopštenju Moskovljana.

Podsetimo, Babić je ove sezone odigrao 10 utakmica u Premijer ligi Rusije i standardan je u ekipi koju sa klupe predvodi Dejan Stanković.

