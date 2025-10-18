KAKVA UTAKMKICA U LA LIGI: Barselona u ludoj završnici pobedila Đironu, Flik propušta "El Klasiko"

BARSELONA je bila blizu da nakon teškog poraza od Sevilje (1:4), još jednom razočara navijače, ali uspela je u neverovatnoj utakmici da savlada Đironu sa 2:1.

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Svega je bilo na "Monžuiku", a ono što najviše može da brine Katalonce je to da trener Hansi Flik neće moći da vodi ekipu protiv Real Madrida.

Razlog je crveni karton koji je dobio u finišu duela zbog učestalih prigovora sudiji Hesusu Hilu Mancanu.

NEZADOVOLjSTVO Hansi Flik/FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Delovalo je da se gost neće dobro provesti kad je Pedri u 13. minutu pogodio za 1:0. Ipak, Đirona je pokazala zube šampionu Španije i poravnala je rezultat u 20. minutu nakon što je Aksel Vitsel savladao Vojčeha Ščesnog.

Od tog momenta se igralo otvoreno na obe strane i kad se očekivalo da ekipe podele bodove, rezervista Ronald Arauho je izrastao u junaka utakmice.

Igrao se 93. minut kad je Urugvajac iskoristio asistenciju Frenkija de Jonga i zatresao mrežu Paola Gazanige, te doneo veliki trijumf svom timu.

Barselona je bar na kratko izbila na čelo tabele sa 22 boda, ima jedan više, kao i utakmicu više od Real Madrida. Đirona je na 19. poziciji sa samo šest bodova.

Podsetimo, Katalonci u narednom kolu, 26. oktobra od 16.15 gostuju najvećem rivalu, Real Madridu.

