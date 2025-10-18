Fudbal

KAKVA UTAKMKICA U LA LIGI: Barselona u ludoj završnici pobedila Đironu, Flik propušta "El Klasiko"

Časlav Vuković

18. 10. 2025. u 18:54

BARSELONA je bila blizu da nakon teškog poraza od Sevilje (1:4), još jednom razočara navijače, ali uspela je u neverovatnoj utakmici da savlada Đironu sa 2:1.

КАКВА УТАКМКИЦА У ЛА ЛИГИ: Барселона у лудој завршници победила Ђирону, Флик пропушта Ел Класико

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Svega je bilo na "Monžuiku", a ono što najviše može da brine Katalonce je to da trener Hansi Flik neće moći da vodi ekipu protiv Real Madrida.

Razlog je crveni karton koji je dobio u finišu duela zbog učestalih prigovora sudiji Hesusu Hilu Mancanu.

NEZADOVOLjSTVO Hansi Flik/FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Delovalo je da se gost neće dobro provesti kad je Pedri u 13. minutu pogodio za 1:0. Ipak, Đirona je pokazala zube šampionu Španije i poravnala je rezultat u 20. minutu nakon što je Aksel Vitsel savladao Vojčeha Ščesnog.

Od tog momenta se igralo otvoreno na obe strane i kad se očekivalo da ekipe podele bodove, rezervista Ronald Arauho je izrastao u junaka utakmice. 

Igrao se 93. minut kad je Urugvajac iskoristio asistenciju Frenkija de Jonga i zatresao mrežu Paola Gazanige, te doneo veliki trijumf svom timu.

Barselona je bar na kratko izbila na čelo tabele sa 22 boda, ima jedan više, kao i utakmicu više od Real Madrida. Đirona je na 19. poziciji sa samo šest bodova.

Podsetimo, Katalonci u narednom kolu, 26. oktobra od 16.15 gostuju najvećem rivalu, Real Madridu.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem