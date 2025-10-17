Fudbal

DOBRO BI NAM DOŠAO PROTIV ALBANIJE: Dušan Tadić vodi klub do titule...

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 10. 2025. u 18:55

Fudbaleri Al Vahde pobedili su danas u gostima Al Bataeh rezultatom 3:1 u meču šestog kola prvenstva Ujedninjenih Arapskih Emirata.

Foto: Profimedia

Gosti su poveli u 10. minutu golom Lukasa Pereza Lopeza, a četiri minuta kasnije nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić je duplirao prednost Al Vahde.

Omar Keita je u 60. minutu postigao autogol za 3:0, a konačan rezultat postavio je Dini Boržes.

Srpski fudbaler Darko Lazović debitovao je za Al Vahdu ulaskom u igru u 88. minutu.

Tadić je ove sezone zabeležio dva gola i pet asistencija na 10 utakmica za Al Vahdu u svim takmičenjima.

Al Vahda je trenutno vodeća na tabeli prvenstva UAE sa 14 bodova.

Srbija je upravo protiv Albanije imala problema sa kreacijom igre, te bi nam sigurno dobro došao igrač Tadićevih kvaliteta. 

