NIJE PIKSI JEDINI! Evo ko je još napustio reprezentaciju Srbije posle debakla od Albanije
SVE je poznato!
Kako otkriva Maxbet Sport, Dragan Stojković Piksi je u četvrtak potpisao sporazumni raskid ugovora kao selektor reprezentacije Srbije.
Pre toga je imao sastanak sa Brankom Radujkom, generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Srbije.
Nišlija je imao saradnju do 31. decembra, ali je dva i po meseca ranije otišao, a na klupi je sedeo rekordne četiri i po godine, od 4. marta 2021. godine.
U tom periodu odveo je nacionalni tim na dva Svetska prvenstva, jedno Evropsko prvenstvo uz plasman, ali i opstanak u A Ligi nacija.
Radni odnos je prekinut i sa - Goranom Đorovićem, Bratislavom Živkovićem, Nebojšom Stamenkovićem, Ratkom Radeićem i Goranom Čumićem.
Ostala su još dva meča u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo - gostovanje Engleskoj 13. novembra i tri dana kasnije kod kuće protiv Letonije.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"IZDAJNIK OD 11 MILIONA EVRA"! Nikada jači napad na Dragana Stojkovića Piksija
17. 10. 2025. u 08:09
ĐANI, SRAM TE BILO! Prvi čovek FIFA opalio žestok šamar Srbiji
17. 10. 2025. u 07:55
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)