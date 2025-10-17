NIJE PIKSI JEDINI! Evo ko je još napustio reprezentaciju Srbije posle debakla od Albanije

SVE je poznato!

FOTO: Tanjug

Kako otkriva Maxbet Sport, Dragan Stojković Piksi je u četvrtak potpisao sporazumni raskid ugovora kao selektor reprezentacije Srbije.

Pre toga je imao sastanak sa Brankom Radujkom, generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Srbije.

Nišlija je imao saradnju do 31. decembra, ali je dva i po meseca ranije otišao, a na klupi je sedeo rekordne četiri i po godine, od 4. marta 2021. godine.

U tom periodu odveo je nacionalni tim na dva Svetska prvenstva, jedno Evropsko prvenstvo uz plasman, ali i opstanak u A Ligi nacija.

Radni odnos je prekinut i sa - Goranom Đorovićem, Bratislavom Živkovićem, Nebojšom Stamenkovićem, Ratkom Radeićem i Goranom Čumićem.

Ostala su još dva meča u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo - gostovanje Engleskoj 13. novembra i tri dana kasnije kod kuće protiv Letonije.

