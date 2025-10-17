Fudbal

OTKUD SAD ON? Pojavio se neočekivani kandidat za selektora fudbalske reprezentacije Srbije

17. 10. 2025. u 09:48

KAO grom iz vedra neba!

ОТКУД САД ОН? Појавио се неочекивани кандидат за селектора фудбалске репрезентације Србије

Nakon silnih licitacija oko mesta selektora Srbije i čini se konačno rešenja da Vladan Milojević sedne na klupu orlova, prekaljeni trenerski vuk Milovan Đorić je izvukao jedno novi ime. 

On smatra da je Aleksandar Stanojević (51) najbolji kandidat za selektora fudbalske reprezentacije Srbije u ovom trenutku.

- Uvek bih stavio Aleksandra Sašu Stanojevića za kandidata. Da mene pitaju. On je bez konkurencije naš najbolji trener! Šteta je što ne radi. Što se poslednji put onako gruvao sa Partizanom... Nije mu to trebalo - rekao je Milovan Đorić za "Kurir".

Prema rečima bivšeg selektora Jugoslavije i omladinskog tima Srbije (U17), strani stručnjak nikako ne bi bio odgovarajući izbor za našu reprezentaciju.

- Samo bi nam to trebalo, da uzmemo stranca! To bi bila nova velika greška. Ne znam. Dobar sam sa ljudima koji vode Savez. Ako me pitaju, reći ću im da bi nam stranac doneo veliki problem - dodao je Bata Đora.

