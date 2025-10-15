Fudbal

KONAČNO! Doskorašnji saigrač Nikole Jokića pronašao novi klub

Filip Milošević

15. 10. 2025. u 18:34

Američki košarkaš navodno je pristao da potpiše ugovor sa Sakramento Kingsima.

FOTO: Profimedia

Uslovi ugovora biće objavljeni uskoro, a 36-godišnji plejmejker će započeti 18. sezonu u NBA ligi.

Podsetimo, dugo je Rasel bio bez kluba, delovalo je da ga možda niko neće ni potpisati u NBA ligi, međutim Sakramento se odlučio na taj potez.

Podsetimo, bio je prošle sezone važan igrač za Denver pogotov u plej-ofu. Pprosečno je beležio 13,3 poena, 6,1 asistenciju i 4,9 skokova za oko 28 minuta na parketu u proseku.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

