KONAČNO! Doskorašnji saigrač Nikole Jokića pronašao novi klub

Američki košarkaš navodno je pristao da potpiše ugovor sa Sakramento Kingsima.

FOTO: Profimedia

Uslovi ugovora biće objavljeni uskoro, a 36-godišnji plejmejker će započeti 18. sezonu u NBA ligi.

Podsetimo, dugo je Rasel bio bez kluba, delovalo je da ga možda niko neće ni potpisati u NBA ligi, međutim Sakramento se odlučio na taj potez.

Podsetimo, bio je prošle sezone važan igrač za Denver pogotov u plej-ofu. Pprosečno je beležio 13,3 poena, 6,1 asistenciju i 4,9 skokova za oko 28 minuta na parketu u proseku.

Breaking: Russell Westbrook is signing a deal with Kings, per @ShamsCharania 🔥



Year 18 Brodie in full effect 😤💪 pic.twitter.com/IYlPiHCwS1 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 15, 2025

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu