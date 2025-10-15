KONAČNO! Doskorašnji saigrač Nikole Jokića pronašao novi klub
Američki košarkaš navodno je pristao da potpiše ugovor sa Sakramento Kingsima.
Uslovi ugovora biće objavljeni uskoro, a 36-godišnji plejmejker će započeti 18. sezonu u NBA ligi.
Podsetimo, dugo je Rasel bio bez kluba, delovalo je da ga možda niko neće ni potpisati u NBA ligi, međutim Sakramento se odlučio na taj potez.
Podsetimo, bio je prošle sezone važan igrač za Denver pogotov u plej-ofu. Pprosečno je beležio 13,3 poena, 6,1 asistenciju i 4,9 skokova za oko 28 minuta na parketu u proseku.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SRBIN JE SILA! Nikola Jokić sa pola snage razneo Bulse (VIDEO)
15. 10. 2025. u 08:00
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Nikola Jokić zaprepastio košarkaški svet (VIDEO)
13. 10. 2025. u 08:20
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)