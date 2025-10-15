"BOLAN PORAZ JE IZA NAS, ALI SMO REAGOVALI": Aleksandar Mitrović posle pobede Srbije nad Andorom

SRBIJA je pobedila Andora u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo sa 3:1, a strelac trećeg gola bio je Aleksandar Mitrović.

FOTO: Profimedia

Smatra da je moglo da bude 2,3 penala za "orlove".

- Povreda je od nekog duela, udarac bez lopte. Danas je moglo da bude 2-3 penala, igrao sam u Premijer ligi, ali ovo danas je bilo rvanje, džudo... Teška utakmica, okrenuli smo utakmicu, osvojili smo tri boda i ostali u životu - rekao je Mitrović.

Istakao je da je jako bitna bila reakcije nakon poraza od Albanije (0:1).

- Jedinistvo i atomsfera nikada nisu bili problem. Bolan poraz je iza nas, ali je ekipa reagovala pozitivno. Bilo je teško, nadamo se da će Albanija da kiksne... Pohvalio bih Batu i njegov tim, jer su odradili fantastičan posao. Nismo imali vremena, ali smo izvukli smo maksimu. Dokle ima nade, borićemo se. Daćemo sve od sebe, verujem u čuda. Bili smo u sličnoj situaciji sa Portugalom, zašto ne opet - zaključio je napadač Al Rajana.

Podsetimo, Srbija naredni meč igrao 13. novembra protiv Engleske na "Vembliju".

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja