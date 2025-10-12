FSS SE OGLASIO SAOPŠTENJEM: Poznato kada će se odlučivati o novom selektoru!
Nakon poraza naše reprezentacije od selekcije Albanije u Leskovcu, selektor Dragan Stojković ponudio je ostavku na svoju funkciju i neće putovati sa ekipom na utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Andore.
FSS je u svom saopštenju obavestio javnost ko će Srbiju predvoditi protiv Andore.
Vođenje A reprezentacije Srbije na narednoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo preuzeće strateg naše mlade selekcije Zoran Mirković, koji se već u nedelju ujutro priključio nacionalnom timu u Nišu, zajedno sa članovima stručnog štaba Strahinjom Pandurovićem, Lazarom Tomićem, Aleksandrom Kirovskim, Dejanom Odavićem i Bogdanom Milićevićem.
Otkriveno i kada će se odlučivati o novom selektoru.
- Odmah po povratku iz Andore, u petak 19. oktobra, zasedaće Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije, koji će u skladu sa svojim nadležnostima i standardnom procedurom FSS, doneti sve dalje odluke u vezi sa promenama na čelu nacionalnog tima.
Takođe, zahvalili su se Stojkoviću na učinjenom.
Fudbalski savez Srbije ovom prilikom izražava zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio u prethodne četiri i po godine na čelu reprezentacije, pre svega na plasmanu na Svetsko i Evropsko prvenstvo, kao i na osvajanju prvog mesta u B diviziji Lige nacija i očuvanju statusa u elitnom rangu evropskog fudbala, saopštili su iz FSS
Uskoro opširnije
