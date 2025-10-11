SVETSKO PRVENSTVO SVE DALJE: Srbija sa minimalnim šansama da se plasira na Mundijal
SRBIJA je razočarala protiv Albanije - poražena je u Leskovcu sa 1:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a plasman na isto je sve dalje za "orlove".
Teška situacija je pred našom selekcijom i nisu velike šanse da učestvuje na Mundijalu 2026 koje se održava u Americi, Meksiku i Kanadi.
Srbija trenutno zauzima treće mesto na tabeli sa sedam bodova, četiri manje od Albanije, ali ima i utakmicu manje.
"Orlovi" do kraja kvalifikacija igraju još protiv Andore i Engleske u gostima, te Letonije kod kuće. Reprezentacije koju trenira Silvinjo će odmeriti snage sa Andorom na starni, odnosno Engleskom na svom terenu.
To znači da će našem nacionalnom timu za odlazak na Svetsko prvenstvo biti potrebno da pobedi "gordi albion" na Vembliju, ili da Albanija kiksa protiv Andore. Za obe situacije šanse zaista nisu velike.
Takođe, ni gol razlika ne ide u prilog Srbiji (4:6), dok je ona kod večerašnjeg rivala - 6:3.
Raspored Srbije do kraja kvalifikacija:
Andora - Srbija, 14. oktobar
Engleska - Srbija, 13. novembar
Srbija - Letonija, 16. novembar
Raspored Albanije u kvalifikacijama:
Andora - Albanija, 13. novembar
Albanija - Engleska, 16. novembar
