"ODLAZIM MIRNE SAVESTI..." Veljko Paunović se oprostio od navijača Real Ovijeda
Srpski trener Veljko Paunović dobio je otkaz na klupi Real Ovijeda, a sada se oprostio pismom od navijača.
- Danas moram da se neočekivano oprostim od mesta koje doživljavam kao svoj dom. Teško mi je da pretočim u reči šta mi je značio povratak u Ovijedo i to što sam sa vama proživeo jedan od najuzbudljivijih trenutaka naše novije istorije.
Kada sam stigao u martu 2025, znao sam da ovaj klub ima dug prema svojoj prošlosti. Osećao sam to u gradu, među ljudima, u svakom pogledu. Promocija nije bila samo sportski cilj, već isceljenje rane koja je trajala 24 godine. Zato tog 21. juna nismo prešli samo u viši rang, već smo vratili navijačima Ovijeda nešto što zaslužuju.
Odlazim mirne savesti, znajući da sam dao apsolutno sve od sebe. Svaki trening, svaki razgovor, svaki dan - razmišljajući kako da učinim tim boljim. Bila mi je čast da vodim grupu igrača koji su pokazali stav, kvalitet i posvećenost - ono što ovaj klub čini velikim. Uveren sam da Ovijedo u sebi ima snagu i talenat da ostane prvoligaški tim.
Želim da se zahvalim vlasnicima i upravi kluba što su mi omogućili da se vratim, kao i zaposlenima, medicinskom timu, ekonomima, administraciji i osoblju za održavanje.
Oni svojim radom održavaju klub iz dana u dan, s posvećenošću koja je dirljiva i često ostaje neprimećena. Bili su ključni deo svakog uspeha i uvek ću ih pamtiti.
I, iznad svega, hvala navijačima.
Što ste verovali. Što ste gurali. Što ste punili stadion čak i u najtežim trenucima. Osećali smo vašu podršku i davala nam je energiju da ne odustajemo.
Ovijedo će uvek biti u mom srcu. Odlazim zadovoljan što smo ispunili misiju u nadi da će budućnost biti još svetlija - zaključio je Paunović.
Zamena je već ozvaničena. Na klupu Ovijeda se vratio Luis Karion.
