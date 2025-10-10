DEBI IZ SNOVA: Kuljanin doneo Srbiji pobedu protiv Rumunije
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije do 21 godine sastala se sa vršnjacima iz Rumunije. "Orlići" su slavili rezultatom 1:0.
Zoran Bata Mirković je imao prilike da na delu vidi svoje pulene, a pobedonosni gol postigao je mladi fudbaler Železničara iz Pančeva.
Aleksa Kuljanin imao je priliku da kruniše dobre igre iz dresa Pančevaca i da debituje za mladu selekciju Srbije, a selektoru se ozbiljno nametnuo.
Igrač Želje postigao je jedini gol na večerašnjem meču u 79. minutu i tako je rešio pitanje pobednika.
