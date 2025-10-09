UTAKMICA SRBIJA -ALBANIJA JE NAMEŠTENA! Oglasio se Albanac koji je pustio dron u Beogradu i šokirao fudbalski svet
KAO da mu nije bilo dovoljno što je već jednom napravio frku.
Albanski navijač Ismail Morina ponovo pali vatru pred meč sa Srbijom. Naime, On je napisao na društvenim mrežama da sumnja da je predstojeća utakmica između Srbije i Albanije nameštena, odnosno unapred "rešena".
Morina je poznat po tome što je okarakterisan kao čovek koji je 2014. godine podigao dron na stadionu u Humskoj i izazvao neviđeni haos u svetu fudbala.
- 8. oktobar 2015. godine, utakmica Albanija – Srbija bila je određena Vladinom odlukom kako treba da se završi. Ballisti je bio „neutralisan“ zbog navodno pitanja reda i mira, dok je u stvari to bio jeftin šou vlasti, vredan dva leka. Za tri dana, nova utakmica protiv Srbije – opet se odlučuje kako treba da ide, ali ovog puta nije dovoljna samo jedna vladina odluka. Strašila međunarodnog Jevrejina u Tirani i Beogradu ne samo da su odredila rezultat, već i tok tog susreta, što ih mnogo brine, jer misle da drže sve pod kontrolom, ali duboko u sebi znaju da nemaju ništa pod kontrolom - napisao je Morina i dodao:
- Oni se sprdaju sa ljubiteljima sporta iz obe zemlje, pretvarajući ovu utakmicu u lutkarsku pozorišnu predstavu. Poziv svim igračima, a posebno kapitenu reprezentacije: "Nemojte biti deo ove maske, ove sramote. U Tirani ste igrali prijateljsku utakmicu, a ne fudbalski meč. Na vama je, u vašim mislima je – da li želite da sačuvate svoj integritet, najpre kao ljudi, pa onda kao profesionalci, ili da prodate dušu gorepomenutim strašilima. Zapamtite: obucite dres, ali ne bilo kakav. Rešenje i izbor su vaši! Nekada su me neki neljudski „specijalci“ optuživali da sam „kvaritelj“ međudržavnih odnosa i da mešam sport sa politikom. Danas za te iste imam poruku: "Jesmo li uživo?… znate vi već!!!"
Utakmica između Srbije i Albanije igra se u subotu na stadionu u Leskovu od 20.45.
Preporučujemo
"SVI ŽIVIMO DA IGRAMO ZA SRBIJU"! Veljko Milosavljević pred meč sa Albanijom
08. 10. 2025. u 12:32
SPREMA SE HAOS U LESKOVCU! Ona dolazi sa zastavom zločinačke OVK na meč sa Srbijom
07. 10. 2025. u 08:24
NEVIĐENA DRAMA: Velika fudbalska sila bi mogla ostati bez plasmana na Svetsko prvenstvo!
REPREZENTACIJA Kameruna nalazi se veoma teškoj poziciji pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
08. 10. 2025. u 10:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)