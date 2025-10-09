UTAKMICA SRBIJA -ALBANIJA JE NAMEŠTENA! Oglasio se Albanac koji je pustio dron u Beogradu i šokirao fudbalski svet

KAO da mu nije bilo dovoljno što je već jednom napravio frku.

Printscreen/Jutjub

Albanski navijač Ismail Morina ponovo pali vatru pred meč sa Srbijom. Naime, On je napisao na društvenim mrežama da sumnja da je predstojeća utakmica između Srbije i Albanije nameštena, odnosno unapred "rešena".

Morina je poznat po tome što je okarakterisan kao čovek koji je 2014. godine podigao dron na stadionu u Humskoj i izazvao neviđeni haos u svetu fudbala.

- 8. oktobar 2015. godine, utakmica Albanija – Srbija bila je određena Vladinom odlukom kako treba da se završi. Ballisti je bio „neutralisan“ zbog navodno pitanja reda i mira, dok je u stvari to bio jeftin šou vlasti, vredan dva leka. Za tri dana, nova utakmica protiv Srbije – opet se odlučuje kako treba da ide, ali ovog puta nije dovoljna samo jedna vladina odluka. Strašila međunarodnog Jevrejina u Tirani i Beogradu ne samo da su odredila rezultat, već i tok tog susreta, što ih mnogo brine, jer misle da drže sve pod kontrolom, ali duboko u sebi znaju da nemaju ništa pod kontrolom - napisao je Morina i dodao:

- Oni se sprdaju sa ljubiteljima sporta iz obe zemlje, pretvarajući ovu utakmicu u lutkarsku pozorišnu predstavu. Poziv svim igračima, a posebno kapitenu reprezentacije: "Nemojte biti deo ove maske, ove sramote. U Tirani ste igrali prijateljsku utakmicu, a ne fudbalski meč. Na vama je, u vašim mislima je – da li želite da sačuvate svoj integritet, najpre kao ljudi, pa onda kao profesionalci, ili da prodate dušu gorepomenutim strašilima. Zapamtite: obucite dres, ali ne bilo kakav. Rešenje i izbor su vaši! Nekada su me neki neljudski „specijalci“ optuživali da sam „kvaritelj“ međudržavnih odnosa i da mešam sport sa politikom. Danas za te iste imam poruku: "Jesmo li uživo?… znate vi već!!!"

Utakmica između Srbije i Albanije igra se u subotu na stadionu u Leskovu od 20.45.