"SVI ŽIVIMO DA IGRAMO ZA SRBIJU"! Veljko Milosavljević pred meč sa Albanijom
Svi živimo da igramo za našu zemlju i da predstavljamo boje naše zastave u najboljem svetlu, izjavio je fudbalski reprezentativac Srbije Veljko Milosavljević uoči mečeva protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Fudbaleri Srbije počeli su u ponedeljak pripreme za mečeve protiv Albanije i Andore u grupi K kvalifikacija za SP 2026. Milosavljević (18) je u letnjem prelaznom roku prešao iz Crvene zvezde u Bornmut.
"Prošao sam sve reprezentativne selekcije, evo sad A selekcija kao kruna, idemo po dobre rezultate", rekao je Milosavljević, preneo je zvanični sajt FSS.
Za ekipu Bornmuta brani golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović, koji je u junu na meču sa Albanijom u Tirani odbranio penal Reju Manaju.
"Svi živimo da igramo za našu zemlju i da predstavljamo boje naše zastave u najboljem svetlu. Njemu odbranjeni penal znači dosta za samopouzdanje, mnogo mu je pomoglo da dodatno pokaže svoj kvalitet", naveo je srpski fudbaler.
Srbija će 11. oktobra u Leskovcu dočekati Albaniju.
"Oni su stvarno dobra ekipa, ali mislim da imamo bolje igrače i da smo kvalitetniji. Verujem da ćemo to pokazati na terenu. Mislim da treba da gledamo samo sebe i način kako ćemo mi da igramo", istakao je Milosavljević.
On je prošao sve omladinske selekcije Srbije.
"Svi pričaju da je ta generacija 2007. jako talentovana i nadam se da ćemo imati priliku da budemo svi zajedno u A reprezentaciji. I da prenesemo taj naš timski duh koji nas je krasio u tom uzrastu dok smo igrali za mlađe selekcije", rekao je Milosavljević.
Prvo mesto na tabeli grupe K kvalifikacija za SP 2026. drži Engleska sa 15 bodova, Albanija ima osam, a Srbija sedam. Letonija je četvrta sa četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.
