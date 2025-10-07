NEKA DONESE SREĆU ORLOVIMA! Predrag Mijatović posetio trening fudbalera Srbije pred meč sa Albancima
Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Predrag Mijatović posetio je trening reprezentacije Srbije i poželeo sreću selektoru Draganu Stojkoviću i "orlovima" u narednim mečevima kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
"Nekad saigrači u reprezentaciji, danas veliki prijatelji, Dragan Stojković i Predrag Mijatović. I skoro da nema okupljanja najbolje reprezentacije Srbije, a da aktuelni potpredsednik Partizana ne poseti 'orlove' kako bi im pružio podršku. Tako i danas, kada je pred trening Mitrovića i drugova, posetio selektora Dragana Stojkovića i Srbiji poželeo uspehe u oktobarskim mečevima protiv Albanije i Andore", navodi se u objavi Fudbalskog saveza Srbije.
Stojkovićevi izabranici u subotu dočekuju Albaniju u Leskovcu u ključnom meču za drugo mesto u Grupi K koje vodi u baraž, a tri dana kasnije gostuju Andori.
Srbija je na tabeli Grupe K treća sa sedam bodova iz četiri meča, Albanija je druga sa osam bodova, ali i utakmicom više.
