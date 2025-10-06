Fudbal

"TO JE VELIKA PREDNOST": Fudbaler Zvezde otkrio Rusima zašto je uzeo srpski pasoš!

CRVENA zvezda je ovog leta na poziciju levog beka dovela Naira Tiknizjana, reprezentativca Jermenije. On je u međuvremenu dobio i srpsko državljanstvo. Sad je otkrio kako je do toga došlo.

Naime, ovaj 26-godišnjak je istakao da je klubu to značilo, te da nije imao problema da prihvati takvu opciju.

- Situacija je jednostavna. Klub mi je snažno preporučio da uzmem srpsko državljanstvo kako ne bih bio smatran strancem. Nisam odbio, jer ništa ne gubim. Zaista, srpski pasoš je velika prednost - s njim je lakše putovati po Evropi - rekao je Tiknizjan za "Match TV".

Tiknizjan je ove sezone u Superligi Srbije odigrao šest utakmica i zabeležio je jednu asistenciju. U Ligi Evrope je odigrao oba meča, kao i šest duela u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

