Fudbal

NASTAVLJA SE DRAMA! Komplikuje se situacija oko Sergeja Milinkovića-Savića

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2025. u 16:30

Sve glasnije govori se da bi Sergej Milinković-Savić mogao da krene stopama Aleksandra Mitrovića i napusti Al Hilal.

НАСТАВЉА СЕ ДРАМА! Компликује се ситуација око Сергеја Милинковића-Савића

Foto AP

Prema medijima iz Saudijske Arabije, Sergejev agent, Mateja Kežman, stopirao je razmatranje ponuda iz Evrope, želeći da prvo vidi kakvu će ponudu dati njegov sadašnji klub. 

Ova odluka sugeriše da bi Milinković-Savić voleo da ostane u Al Hilalu i da prioritet u pregovorima daje klubu sa Bliskog istoka. Međutim, ne zna se još uvek kakvo raspoloženje vlada u Hilalu. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, srpski vezista je odigrao 102 utakmice za Al Hilal, postigao 30 golova i upisao 26 asistencija. Pre dolaska u Saudijsku Arabiju, Milinković-Savić je osam godina nastupao za Lacio, a ranije je igrao za Genk i Vojvodinu.

S obzirom na njegov kvalitet i statistiku, jasno je da će njegov eventualni povratak u Evropu izazvati ogromno interesovanje, ali trenutno se čeka rasplet pregovora sa sadašnjim klubom.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način

G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način