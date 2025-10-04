NASTAVLJA SE DRAMA! Komplikuje se situacija oko Sergeja Milinkovića-Savića
Sve glasnije govori se da bi Sergej Milinković-Savić mogao da krene stopama Aleksandra Mitrovića i napusti Al Hilal.
Prema medijima iz Saudijske Arabije, Sergejev agent, Mateja Kežman, stopirao je razmatranje ponuda iz Evrope, želeći da prvo vidi kakvu će ponudu dati njegov sadašnji klub.
Ova odluka sugeriše da bi Milinković-Savić voleo da ostane u Al Hilalu i da prioritet u pregovorima daje klubu sa Bliskog istoka. Međutim, ne zna se još uvek kakvo raspoloženje vlada u Hilalu.
Podsetimo, srpski vezista je odigrao 102 utakmice za Al Hilal, postigao 30 golova i upisao 26 asistencija. Pre dolaska u Saudijsku Arabiju, Milinković-Savić je osam godina nastupao za Lacio, a ranije je igrao za Genk i Vojvodinu.
S obzirom na njegov kvalitet i statistiku, jasno je da će njegov eventualni povratak u Evropu izazvati ogromno interesovanje, ali trenutno se čeka rasplet pregovora sa sadašnjim klubom.
