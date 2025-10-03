PARTIZAN ČUVA SVOJU DECU! Veliki potpis crno-belih uoči 80. rođendana kluba
Srpski fudbaler Nemanja Trifunović produžio je ugovor sa Partizanom do 2028. godine, saopštio je danas beogradski klub.
Kako se navodi na sajtu kluba, strateški plan rukovodstva Partizana je da se prilika daje igračima iz sopstvenog omladinskog pogona.
- Mnogo sam srećan, posebno zbog toga što sam potpis na ugovor stavio dan pred tako veliki jubilej kakav je 80. godina postojanja kluba. Velika je privilegija biti igrač Partizana i hvala kompletnom rukovodstvu kluba što veruje u mene - rekao je fudbaler Partizana.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Trifunović (21) je ove sezone odigrao 14 utakmica za Partizan i upisao tri asistencije.
On je odigrao tri utakmice za mladu reprezentaciju Srbije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Partizan će sutra od 20.30 časova dočekati Vojvodinu u 11. kolu Superlige Srbije.
Preporučujemo
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
03. 10. 2025. u 14:35
STIGLO POJAČANjE NA MARAKANU! Dan posle poraza od Porta, Zvezda potpisala novog igrača
03. 10. 2025. u 07:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)