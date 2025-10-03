Fudbal

PARTIZAN ČUVA SVOJU DECU! Veliki potpis crno-belih uoči 80. rođendana kluba

Filip Milošević

03. 10. 2025. u 15:42

Srpski fudbaler Nemanja Trifunović produžio je ugovor sa Partizanom do 2028. godine, saopštio je danas beogradski klub.

FOTO: FK Partizan

Kako se navodi na sajtu kluba, strateški plan rukovodstva Partizana je da se prilika daje igračima iz sopstvenog omladinskog pogona.

- Mnogo sam srećan, posebno zbog toga što sam potpis na ugovor stavio dan pred tako veliki jubilej kakav je 80. godina postojanja kluba. Velika je privilegija biti igrač Partizana i hvala kompletnom rukovodstvu kluba što veruje u mene - rekao je fudbaler Partizana.

Trifunović (21) je ove sezone odigrao 14 utakmica za Partizan i upisao tri asistencije. 

On je odigrao tri utakmice za mladu reprezentaciju Srbije.

Partizan će sutra od 20.30 časova dočekati Vojvodinu u 11. kolu Superlige Srbije.

 

Fudbal
