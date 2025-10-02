"SUROVO SMO KAŽNJENI!" Vladan Milojević o Porto - Zvezda, o tome za šta sada moli Boga, ali i o Vasiliju Kostovu, narednom mega-izazovu...

Vladan Milojević izneo je utiske posle poraza Zvezde od Porta na Dragau.

FOTO: Tanjug/AP

Primila je Crvena zvezda gol u završnici, čime su crveno-beli ostali bez boda.

- Ne možemo da gledamo samo poslednji momenat. Odigrali smo dobro taktički. Čestitao bih mojim igračima koji su fenomenalno sproveli plan igre u delo. Porto smo sveli na nijedan udarac u prvom poluvremenu. Imali smo dve situacije kod 1:1, voleo bih da smo postigli gol, ali tako je u fudbalu, usledio je pad koncentracije, pogrešili smo, surovo smo kažnjeni za to. Mogu reći da sam zadovoljan, ali da budem direktan, morate da date gol, protiv Porta nećete imati puno prilika, boriće se za završnicu Lige Evrope, rekao je Milojević.

Govorio je detaljnije o protivniku.

- Svaka utakmica je posebna. S obzirom da je drugačija, gospodin Farijoli ima specifičan način ulaska u igru iz srednje zone, na sve to treba da se adaptiramo, posebno protiv ovakvog protivnika. Ne nalaze se slučajno na ovoj poziciji. Svaka ekipa je priča za sebe. Porto moramo da arhiviramo i da dosta naučimo iz ovoga. Vratiće nam se igrači nakon reprezentativne pauze, molim Boga da svi budu kako treba. Imamo Porto i Bragu na strani, možda najteži protivnici.

Pohvalio je vasilija Kostova.

- On je dete koje je stabilno. Za svoje godine izuzetno je zreo fudbalski. Možda je čak u prvom poluvremenu zavisilo od njega. Uvek će vas Bog nagraditi ako vredno radite, Vasa je takvo dete. Treba da ostane miran i da radi. Jedan je od najvećih talenta u srpskom fudbalu. Voleo bih da se razvija na pravi način, a mi ćemo mu u tome pomoći, rekao je Milojević.

