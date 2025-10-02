Fudbal

POSEBNA NOĆ ZA BIBRASA NATHA! Partizan protiv Vojvodine slavi rođendan, Izraelac upisuje jubilej

Filip Milošević

02. 10. 2025. u 15:57

Fudbaleri Partizana igraju protiv Vojvodine u okviru 11. kola Super lige Srbije u subotu, u 20.30 časova. Na tom meču crno-beli će proslaviti i 80. godina postojanja kluba.

ПОСЕБНА НОЋ ЗА БИБРАСА НАТХА! Партизан против Војводине слави рођендан, Израелац уписује јубилеј

Foto: FK Partizan / Sandić foto

Ipak, neće slaviti samo Partizan. Još jedan jubilej slavi i Bibars Natho, jedan od stranac koji je obeležio istoriju ovog kluba i kao takav oborio mnoge rekorde. 

Izraelski fudbaler će protiv Vojvodine odigrati 200. meč u Super ligi u dresu "parnog valjka". 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kapiten u februaru puni 38 godina, a ukupno u dresu Partizana ima 265 nastupa, što znači da bi do kraja sezone mogao da dođe i do broja 300, a do te brojke stigla su samo tri igrača - Saša Ilić, Momčilo Vukotić i Nikica Klinčarski. 

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja