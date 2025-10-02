POSEBNA NOĆ ZA BIBRASA NATHA! Partizan protiv Vojvodine slavi rođendan, Izraelac upisuje jubilej

Fudbaleri Partizana igraju protiv Vojvodine u okviru 11. kola Super lige Srbije u subotu, u 20.30 časova. Na tom meču crno-beli će proslaviti i 80. godina postojanja kluba.

Foto: FK Partizan / Sandić foto

Ipak, neće slaviti samo Partizan. Još jedan jubilej slavi i Bibars Natho, jedan od stranac koji je obeležio istoriju ovog kluba i kao takav oborio mnoge rekorde.

Izraelski fudbaler će protiv Vojvodine odigrati 200. meč u Super ligi u dresu "parnog valjka".

Kapiten u februaru puni 38 godina, a ukupno u dresu Partizana ima 265 nastupa, što znači da bi do kraja sezone mogao da dođe i do broja 300, a do te brojke stigla su samo tri igrača - Saša Ilić, Momčilo Vukotić i Nikica Klinčarski.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta