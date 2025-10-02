POSEBNA NOĆ ZA BIBRASA NATHA! Partizan protiv Vojvodine slavi rođendan, Izraelac upisuje jubilej
Fudbaleri Partizana igraju protiv Vojvodine u okviru 11. kola Super lige Srbije u subotu, u 20.30 časova. Na tom meču crno-beli će proslaviti i 80. godina postojanja kluba.
Ipak, neće slaviti samo Partizan. Još jedan jubilej slavi i Bibars Natho, jedan od stranac koji je obeležio istoriju ovog kluba i kao takav oborio mnoge rekorde.
Izraelski fudbaler će protiv Vojvodine odigrati 200. meč u Super ligi u dresu "parnog valjka".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kapiten u februaru puni 38 godina, a ukupno u dresu Partizana ima 265 nastupa, što znači da bi do kraja sezone mogao da dođe i do broja 300, a do te brojke stigla su samo tri igrača - Saša Ilić, Momčilo Vukotić i Nikica Klinčarski.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Došli u Srbiju, pa se šokrirali zbog jedne stvari
02. 10. 2025. u 12:44
VELEOBRT! Dušan Vlahović i zaokret kakav niko nije očekivao
02. 10. 2025. u 13:44
SVE IZVESNIJI DIREKTAN MEGDAN RUSA I AMERIKANACA! Više nema nikakve dileme...
01. 10. 2025. u 19:52
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)