PETRIĆ IZABRAO! Evo na koga računa za mečeve sa Rusijom
Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije (U19) Gordan Petrić saopštio je danas spisak igrača za prijateljske mečeve protiv Rusije.
Prvi meč između Srbije i Rusije biće odigran 10. oktobra od 17 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, a drugi četiri dana kasnije od 12 sati.
Ovo će biti poslednje pripremne utakmice omladinaca Srbije uoči prvog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
Srbija će u prvom krugu kvalifikacija za EP u Hrvatskoj, pored domaće selekcije (18. novembar), za rivale imati još Gibraltar (12. novembar) i Gruziju (15. novembar).
Na spisku za mečeve sa Rusijom se nalaze:
Golmani: Lazar Balević (Napredak), Vladan Čarapić (Kruševac), Vuk Draškić (Crvena zvezda).
Odbrana: Strahinja Stojković (Sent Etjen), Stefan Mladenović (TSC), Ahmad Hadžimujović (Novi Pazar), Vuk Roganović (Crvena zvezda), Andrej Pavlović (OFK Beograd), Mihajlo Radić (Partizan), Stefan Petrović (Partizan), Lazar Radosavljević (Partizan).
Srednji red: Vasilije Novičić (IMT), Dušan Makević (Partizan), Jovan Milosavljević (Železničar), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Luka Zarić (Crvena zvezda), Uroš Đorđević (Crvena zvezda), Đorđe Ranković (Grafičar), Bogdan Kostić (Partizan), Jovan Ćirić (Mladost, Lučani).
Napad: Mihajlo Cvetković (Anderleht), Srđan Borovina (Vojvodina), Aleksa Damjanović (Crvena zvezda).
