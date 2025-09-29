HITNO GA KAZNITE! Bivši fudbaler Crvene zvezde žestoko poludeo na stranca

NE stišava se bura posle meča Crvena zvezda i Radnički.

Videli smo svega, prednost Kragujevčana, crveni karton za Zvezdu, pa promašen penal Felisija Milsona što je i te kako razljutilo simpatizere šampiona Srbije.

Oglasio se i bivši fudbaler Crvene zvezde Marko Perović i oštro kritikovao pristup angolskog krila.

- Sve razumem, ali pored naših momaka, i to malo što ih ima, vi dajete Milsonu – koji se smeje i deluje neozbiljno u svakom pogledu – da izvede penal. I treba da se prekine utakmica i da se udari po džepu, jer su ionako lepo plaćeni. Sledeći put će možda malo da razmisli gde igra i gde je došao - napisao je Perović.

Njegove reči imaju posebnu težinu, jer je i sam ostavio dubok trag u crveno-belom dresu.

Perović (41) bio je deo čuvene "klase 1984" i u Zvezdi je igrao od 2002. do 2008. godine, dok je kratku epizodu imao i 2012. Interesantno, nosio je i dres Radničkog 1923 u sezoni 2014, tako da dobro poznaje i jednog i drugog aktera ovog duela.

Danas Perović radi kao trener u Sjedinjenim Državama, ali i na daljinu pomno prati dešavanja na Marakani.

