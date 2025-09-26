DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!

Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.

Amerikance je, naime, zatekla vest o mogućnosti da predsednik Donald Tramp oduzme domaćinstvo mečeva Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. nekim američkim gradovima, što je, u sklopu svoje "borbe protiv ekstremne levice" najavio kao mogućnost tokom razgovora sa novinarima u Ovalnoj kancelariji Bele kuće.

On je rekao da će "premestiti utakmice" iz gradova koje smatra "nebezbednim" zbog visokog nivoa kriminala, ističući da želi da osigura da Svetsko prvenstvo bude "veoma sigurno" i da neće dozvoliti da se održi u gradovima gde postoji rizik.

Ovo je deo njegove šire kritike prema "radikalnoj levici" koja, po njemu, vodi te gradove i ne uspeva da kontroliše kriminal i imigraciju – naveo je da će, ako je potrebno, poslati Nacionalnu gardu da "očisti" gradove, ali ako to ne uspe, utakmice će biti prebačene u druge lokacije.

Specifično, Tramp je pomenuo Sijetl (Lumen Field, gde je planirano šest utakmica) i San Francisko (Levi's Stadium u Santa Klari, takođe šest utakmica) kao primere gradova "koje vode radikalni levi ludaci koji ne znaju šta rade", zbog njihovog otpora njegovoj imigracionoj politici.

Takođe je spomenuo Čikago (iako Čikago nije među 11 domaćina) u kontekstu sukoba sa guvernerom Ilinoisa Džej Bi Prikerom, i potencijalno Memfis i Njujork (MetLife Stadium) zbog nezadovoljstva lokalnim vlastima, poput mogućeg novog gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija.

Ova pretnja je izazvala kontroverze, jer je Svetsko prvenstvo planirano za period od 11. juna do 19. jula 2026, a žreb je zakazan za 5. decembar 2025. u Vašingtonu – promene u ovom trenutku bi bile logistički komplikovane.

FIFA još uvek nije komentarisala Trampove izjave.

Ukupno, SAD će biti domaćin većini utakmica (78 od 104), sa stadionima u 11 gradova: Atlanta, Boston (Foksboro), Dalas, Hjuston, Kanzas Siti, Los Anđeles, Majami, Njujork (Ist Raderford), Filadelfija, San Francisko (Santa Klara) i Sijetl.

