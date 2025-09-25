SADA JE SVE JASNO! Evo kada Partizan i Crvena zvezda igraju zaostale mečeve u Superligi Srbije
Poznati su termini utakmica Partizana i Crvene zvezde u Superligi Srbije, koji su "večiti" odložili zbog obaveza u Evropi.
Naime, Crvena zvezda će gostovati Vojvodini na „Karađorđu“ u terminu šesnaestine finala Kupa Srbije – 29. oktobra. Prema tome, klubovi će svoje Kup duele odigrati kasnije.
Nedelju dana nakon toga, 5. novembra, Partizan će u odloženom meču drugog kola biti gost Javora u Ivanjici, čime će crno-beli završiti svoje obaveze kada su odložene utakmice u pitanju
Na kraju, Zvezda ima i odložen meč sa Čukaričkim iz 6. kola, koji je trebalo da se igra na „Marakani“, a on će se igrati u terminu osmine finala Kupa Srbije – 3. decembra.
