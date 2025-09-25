Fudbal

SADA JE SVE JASNO! Evo kada Partizan i Crvena zvezda igraju zaostale mečeve u Superligi Srbije

Filip Milošević

25. 09. 2025. u 15:26

Poznati su termini utakmica Partizana i Crvene zvezde u Superligi Srbije, koji su "večiti" odložili zbog obaveza u Evropi.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО! Ево када Партизан и Црвена звезда играју заостале мечеве у Суперлиги Србије

FOTO: M. Vukadinović

Naime, Crvena zvezda će gostovati Vojvodini na „Karađorđu“ u terminu šesnaestine finala Kupa Srbije – 29. oktobra. Prema tome, klubovi će svoje Kup duele odigrati kasnije.

Nedelju dana nakon toga, 5. novembra, Partizan će u odloženom meču drugog kola biti gost Javora u Ivanjici, čime će crno-beli završiti svoje obaveze kada su odložene utakmice u pitanju

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Na kraju, Zvezda ima i odložen meč sa Čukaričkim iz 6. kola, koji je trebalo da se igra na „Marakani“, a on će se igrati u terminu osmine finala Kupa Srbije – 3. decembra.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta